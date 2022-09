Ajureiden merkittävin uudistus on Overwatch 2 -tuki, mutta mukana on myös Windows 11 22H2 -päivityksen suorituskykyongelmia korjaava versio GeForce Experiencestä.

NVIDIA on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen. GeForce 517.48 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Maxwell-arkkitehtuurista lähtien.

Ajureiden merkittävin uudistus on virallinen tuki Overwatch 2 -pelille. Lisäksi ajureissa on viimeisimmät päivitykset mm. Microsoft Flight Simulatoriin DLSS-tuen lisäävälle päivitykselle. Ajureissa on mukana myös GeForce Experience 3.26.0.131, joka korjaa Windows 11 22H2 -päivityksen tuomia suorituskykyongelmia GeForce-näytönohjaimilla.

Tuttuun tapaan ajureissa on jälleen korjattu ongelmia ja tällä kertaa lista onkin poikkeuksellisen pitkä. Korjattuja ongelmia ovat esimerkiksi Photoshopin kaatuilut DirectML.dll-kirjastoon liittyen, Jurassic World Evolution 2:n varjojen vilkkuminen, Adobe Illustratorin bugi, jossa Reduce Noise säteenseurannan kera aiheutti pikselöitymisefektin, natiiviresoluution puutos Samsungin U28R55- ja Asuksen VG249Q1A-näytöillä sekä Microsoft Flight Simulatorissa DirectX 12 -rajapinnalla esiintyvät tekstuurien korruptoitumiset pidemmissä pelisessioissa.

Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi HDR:n päälle ja pois kytkennän aiheuttamat vakausongelmat peleissä, jos käytössä on jokin muu kuin natiiviresoluutio, Shadowplay-nauhoitteiden ylivalotus DirectX 12 -rajapinnalla HDR käytössä Windowsissa, näytön vilkunta unitilasta herätessä, jos DSR tai DLDSR on käytössä, Forza Horizonin sateenkaarimaiset artifaktit ja RTX 30 -sarjaa vaivaava odotettua matalampi suorituskyky Minecraftin Java-versiossa. Voit tutustua ajureihin tarkemmin niiden julkaisutiedotteessa (PDF) ja NVIDIAn Game Ready -artikkelissa.

Lataa NVIDIAn ajurit täältä