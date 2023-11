Ajureissa on mukana mm. tuki Call of Duty: Modern Warfare III:lle, Radeon Boost -tuki Alan Wake 2:lle sekä joukko tekoälyoptimointeja.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software Adrenalin Edition 23.11.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön RDNA-grafiikkaohjaimia. Ajureista on lisäksi saatavilla erillisversio kokoonpanoille, joka tukee Vega- ja Polaris-arkkitehtuureita RDNA:n parina.

Ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat pelituet Call of Duty: Modern Warfare III:lle, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Namelle, The Invinciblelle ja JX Ultimatelle. Lisäksi mukana on Radeon Boost -tuki Alan Wake 2:lle. Teokälypuolella on puolestaan tehty DirectML-parannuksia ja optimointeja Stable Diffusionille, Adobe Lightroomille, DaVinci Resolvelle, UL Procyon AI:lle, kun käytössä on RX 6000- tai 7000 -sarjan näytönohjain tai RX 600M- tai 700M -sarjan integroitu grafiikkaohjain.

Ajureissa on korjattu myös pitkä liuta aiempien julkaisujen ongelmia. Liiskattuja bugeja on mm. iän kaiken mukana roikkunut Performance Metrics Overlayn toimimattomuus joissain peleissä, Counter-Strike 2:n suorituskykyongelmat, Total War: Pharaohin valikoiden ja Alan Wake 2:n tekstuurien vilkkumisongelmat sekä ajureiden kaatuminen Forza Motorsportin Credits-ruudussa. Baldur’s Gate 3:n tai Forza Motorsportin ei pitäisi enää turhaan rakentaa shader-välimuistiaan enää joka käynnistyksellä ja satunnaisten mustien ruutujen tai Code 31 -virheiden pitäisi olla käynnistyksessä historiaa. Tiedossa olevia ongelmima ovat esimerkiksi EA Sports WRC:ssä esiintyvä grafiikan korruptoituminen, Crysis Remasteredissa katoilevat tähdet ja Chromiumilla esiintyvät mikronykimiset kokoonpanoilla, jossa on sekä Radeon RX 7000 -sarjan näytönohjain että toinen näyttö, joka on kytketty sen sijasta Ryzen 7000 -sarjan prosessorin grafiikkaohjaimeen. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä