Ensimmäiset uusista näytöistä saapuvat markkinoille tammikuussa ja koko kuusikko edustaa yhtiön edullisempia MPG- ja MAG-sarjoja.

Tekniikka-alan veteraani, emolevyvalmistajana kenties parhaiten tunnettu MSI on esitellyt uutta verta näyttöjen saralle. Kenties hieman yllättäenkin uudet QD-OLED-mallit sijoittuvat yhtiön edullisempiin MPG- ja MAG-sarjoihin MEG:n sijasta.

MSI:n tulevat QD-OLED-näytöt on varustettu yhtiön mukaan uusimman sukupolven paneeleilla ja se tuo ne saataville sekä kaarevina että suorina malleina. Yhtiön mukaan sen näytöissä ei tarvita tuulettimia, kiitos hyvin lämpöä siirtävän grafeenin hyödyntämisen, ja MSI OLED Care 2.0 -päivitys pienentää entisestään kiinni palaneiden pikseleiden riskiä ja pidentää samalla niiden elinikää. Luonnollisesti valmistajan kehut on syytä ottaa suolan kera, mutta alalla on otettu merkittäviä askeleita esimerkiksi juuri pikseleiden palamisriskin pienentämiseksi.

Kaksi ensimmäistä mallia ovat kumpikin kaarevia, MAG 341CQP QD-OLED ja MPG 491CQP QD-OLED. Ensin mainitusta löytyy erittäin leveä UWQHD-paneeli (3440×1440), kun jälkimmäisessä on vieläkin leveämpi DQHD-paneeli (5120×1440). Molemmat tukevat 144 hertsin virkistystaajuutta ja ovat verrattain maltillisesti 1800R-kaarevia. Näytöillä on VESA ClearMR 9000- ja DisplayHDR True Black 400 -sertifikaatit, USB-C sekä HDMI 2.1 täydellä 48 Gbps:n nopeudella ja VRR- sekä ALLM-tuella.

Litteiden näyttöjen ystäville saataville on tulossa puolestaan 27-tuumaiset MPG 271QRX QD-OLED ja MAG 271QPX QD-OLED sekä 32-tuumaiset MPG 321URX QD-OLED ja MAG 321UPX QD-OLED. 27-tuumaiset näytöt on varustettu 2560×1440-resoluution ja 360 hertsin paneeleilla, kun 32-tuumaisista löytyy 3840×2160-resoluution paneelit 240 hertsin virkistystaajuuksilla. Niille on kaikille yhteistä 90 watin USB PD -tuella varustettu USB-C-liitäntä.

MSI:n MAG 341CQP ja MPG491CQP saapuvat myyntiin suoraan CES-messuilta 6. tammikuuta, mutta suorapaneelisten mallien aikataulusta ei ole sen kummemmin tietoa tässä vaiheessa. MSI lupaa kertoa näytöistään lisää CES-messuilla heti vuoden 2024 alussa. Näytöt ovat samoja, jotka esiintyivät aiemmin vuotaneessa roadmapissa.

Lähde: MSI