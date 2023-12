AMD julkaisi uudet AMD Software 23.12.1 -ajurit näytönohjaimilleen

Ajureissa on tuki paitsi omat ajurinsa jo aiemmin saaneelle Avatar: Frontiers of Pandoralle, myös poikkeuksellisen suuri joukkko uusia ominaisuuksia.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software Adrenalin Edition 23.12.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia ja integroituja grafiikkaohjaimia.

AMD Software 23.12.1 -ajurit tuovat mukanaan tuen Avatar: Frontiers of Pandoralle, jolle julkaistiin jo omat erillisajuritkin. Lisäksi mukana on uusina ominaisuuksina uudelleen suunniteltu AMD Software -käyttöliittymä, jossa Home- ja Gaming -välilehdet ovat uudistuneet etenkin HYPR-RX-ominaisuuksien osalta. Myös profiilien vaihto on tehty entistä kätevämmäksi ja Performance Metrics Overlay -ominaisuuteen on tuotu uusia kustomointimahdollisuuksia. Uutta on myös uusi HYPR-RX Eco -tila RX 7000 -sarjan ohjaimille, joka optimoi ajureiden asetuksia virransäästöä ajatellen, tuki Windowsin Hardware Accelerated GPU Scheduling -ominaisuudelle Radeon RX 7000 -sarjan näytönohjaimille, paranneltu DirectML -tuki Topaz AI- ja DaVinci Resolve -sovelluksille RX 600M-, RX 700M-, RX 6000- ja RX 7000 -sarjoilla, tuki uusille Vulkan-laajennoksille sekä Frame Rate Target Control-, Radeon Super Resolution-, Overlay-, Record- ja Stream -ominaisuuksille OpenGL -rajapinnalla.

Uusista ominaisuuksista riippumatta ajureihin on mahtunut myös korjauksia tiedossa oleviin bugeihin. Korjattuja ongelmia ovat julkaisutiedotteen mukaan muun muassa Radeon RX 7000 -sarjaa tietyillä näyttökonfiguraatioilla vaivanneet odotettua korkeammat tehonkulutukset, Chromium-selaimilla havaitut mikronykimiset RX 7000 -sarjan ohjaimilla kahdella näytöllä, Crysis Remasteredin kadonneet tähdet, Final Fantasy X HD Remasterissa RX 7000 -sarjaa vaivanneet tekstuuriongelmat sekä EA Sports WRC:ssä ja havaitut grafiikan korruptoitumiset ja Overwatch 2:n nykimiset. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan harmaa ruutu tietyillä näytöillä ajureiden päivityksen jälkeen, äänen ja videon synkronointiongelmat AV1-koodekilla nauhoittaessa, joitain DirectML-sovelluksia vaivaavat suorituskykyongelmat sekä Graphics API -rajapinnan raportoima N/A tietyissä UWP-sovelluksissa ja maatekstuurien mahdollinen vilkkuminen War Thunderissa, kun käytössä on 4xSSAA -tila. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.