Uudet nestejäähdyttimet tuovat tuuletinten ketjuttamisen Gigabyten AIO-malleihin.

Gigabyte on julkistanut lehdistötiedotteessaan uudet Aorus Waterforce X II- ja Aorus Waterforce II -nestejäähdyttimet prosessoreille. Tuotteet ovat nimensä mukaan seuraajia Gigabyten aiemmille Aorus Waterforce X- ja Aorus Waterforce -nestejäähdyttimille. Sekä Waterforce II:sta että X II:sta on tarjolla niin 360:n kuin 240 mm:n jäähdytinvaihtoehdot. 360 mm:n malleissa värivaihtoehtoina on musta ja valkoinen, kun taas 240 mm:n mallit saa vain mustana. Gigabyte lupaa uusien AIO-nestejäähdytinten olevan yhteensopivia kaikkien modernien emolevyjen kanssa.

Molemmissa mallieissa sekä pumpun että tuuletinten suorituskykyä on Gigabyten mukaan paranneltu edeltäjiinsä nähden. Sekä Waterforce X II:ssa että Waterforce II:ssa on Gigabyte Control Center -ohjelmistolla säädettävä RGB-valaistus, jonka lisäksi X II:n pumppuyksikössä on LCD-näyttö, johon käyttäjä voi vapaasti määrittää näytettäväksi videota, kuvaa tai tekstiä. Näille on Waterforce X II:ssa integroituna 40 megatavua tallennustilaa.

Merkittävänä uudistuksena tuulettimet voidaan kaikissa uusissa malleissa ketjuttaa toisiinsa, mikä on viime aikoina ollut kasvava trendi eri valmistajien tuuletinratkaisuissa. Waterforce X II:ssa ketjutus on toteutettu magneeteilla, kun taas Waterforce II hyödyntää liukulukitusta. Molemmissa tapauksissa kaapelinhallinta helpottuu huomattavasti.

Aorus Waterforce X II -mallit:

Aorus Waterforce X II 360

Aorus Waterforce X II 360 Ice

Aorus Waterforce X II 240

Aorus Waterforce II -mallit:

Aorus Waterforce II 360

Aorus Waterforce II 360 Ice

Aorus Waterforce II 240

Gigabyte ei paljastanut tiedotteessaan uusien mallien saatavuuksia tai hintoja.

Lähde: Lehdistötiedote, TechPowerUp