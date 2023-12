Luvassa on leveän kuvasuhteen 1440p-pelaamista joko 144:llä tai 180 hertsillä.

Näyttövalmistaja AOC on julkistanut AGON-alatavaramerkkinsä alle kaksi edullista 34-tuumaista ultrawide-pelinäyttöä, AOC Gaming CU34G2XE/BK:n ja AOC Gaming CU34G2XP/BK:n (otsikkokuvassa). Näyttöjen tarkkuus on 3440 x 1440 pikseliä kuvasuhteen ollessa 21:9. Molemmissa näytöissä on VA-paneeli, jonka kaarevuus on 1500R. Molemmat mallit tukevat kahden eri kuvalähteen PIP- ja PBP-tiloja (picture in picture & picture by picture) sekä 99 prosentin sRGB-väriavaruutta.

Edullisemman CU34G2XE/BK:n maksimivirkistystaajuus on 144 hertsiä ja sen MPRT-vasteajaksi on luvattu yksi millisekunti (Motion Pixel Response Time). Se tukee Adaptive-synciä ja HDR10:tä ja siinä on näyttöliitäntöinä yksi DisplayPort 1.4 ja yksi HDMI 2.0.

CU34G2XP/BK:n maksimivirkistystaajuus on sen sijaan 180 hertsiä ja sen luvataan pystyvän pixel overdrive -toiminnolla yhden millisekunnin Gray-to-Gray-vasteaikaan. Toisin kuin CU34G2XE/BK, se on AMD FreeSync Premium- ja VESA Display HDR400 -sertifioitu. Liitäntöinä siinä on kaksi DisplayPort 1.4:ää ja kaksi HDMI 2.0:aa.

Suomessa CU34G2XE/BK on listattu Hinta.fi-sivustolla edullisimmillaan 349 eurolla ja CU34G2XP/BK 399 eurolla. Malleja odotetaan saapuvaksi hyllyihin asti vielä joulukuun aikana.

Lähteet: AOC:n sähköpostitiedote, Hinta.fi, Tuotesivut: CU34G2XE/BK, CU34G2XP/BK