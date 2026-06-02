AMD toi myyntiin AM4-kantaisen Ryzen 7 5800X3D -juhlamallin, pidensi AM5-kannan tukea vuoteen 2029 ja tuo Kiinan markkinoille julkaistun Radeon RX 9070 GRE:n myös länsimarkkinoille.

Computex 2026 -messuilla on läsnä luonnollisesti myös AMD. Tänä vuonna yhtiö ei keskittynyt niinkään uusiin teknologioihin, vaan lähinnä uusiin tuotteisiin tutuilla arkkitehtuureilla.

AMD:n AM4-prosessorikanta on ehtinyt jo 10 vuoden kypsään ikään. Yhtiön mukaan kanta osoittaa, miten sama tuote voi olla suorituskykyinen, hyvää vastinetta rahalle ja vielä pitkäikäinenkin. Juhlavuoden kunniaksi yhtiö tuo takaisin myyntiin Ryzen 7 5800X3D -prosessorin 10-vuotisjuhlaversiona. Prosessori saapuu myyntiin 25. kesäkuuta ja sen veroton suositushinta on 349 dollaria, minkä pitäisi kääntyä Suomessa noin 375-380 euroon.

Yhtiö haluaa samaa pitkäikäisyyttä myös AM5-kannalle ja nyt yhtiö on luvannut tuoda uusia prosessoreita kannalle ainakin vuoteen 2029 asti. Yhtiön alkuperäinen lupaus oli vuoteen 2027 asti. AM5-kannalle yhtiö julkisti Ryzen 7 7700X3D -prosesorin, eli Zen 4 -sukupolven edustajan. 8-ytimisen prosessorin maksimi Boost-kellotaajuus on 4,5 GHz. Prosessori saapuu myyntiin 16. heinäkuuta 329 dollarin verottomaan hintaan. Suomessa hinnan pitäisi olla siis noin 355 euroa.

Muistirintamalle AMD julkisti uuden AMD EXPO ULL- eli Ultra Low Latency -profiilin. Tiukkojen muistiasetusten kautta matalia viiveitä lupaava ylikellotusprofiili lupaa tarjota 13 % parempaa pelisuorituskykyä kuin JEDEC-asetuksilla toimivat muistit ja 4 % parempaa suorituskykyä kuin vanhempaa AMD EXPO -profiilia tukeva muisti. Minimi FPS:n kerrotaan paranevan vielä aavistuksen enemmän eli 15 % JEDEC-muisteihin verrattuna, mutta perinteiseen EXPOon nähden ero pysyy 4 prosentissa.

Näytönohjainpuolelle AMD laajentaa RDNA 4 -perhettä kiinalaismarkkinoille jo aiemmin julkaistulla Radeon RX 9070 GRE -näytönohjaimella. RX 9070 GRE on varustettu 48 Compute Unit -yksiköllä ja 2,79 GHz:n maksimi Boost-kellotaajuudella sekä 220 watin TDP:llä. GPU:n muistikaista on leikattu 192-bittiseksi ja sen myötä muistia on käytössä 12 Gt. AMD:n testien mukaan se tarjoaa aavistuksen edullisempaan hintaan keskimäärin 22 % parempaa suorituskykyä 1440p-resoluutiolla, kuin GeForce RTX 5060 Ti. Näytönohjain on edellä myös säteenseurantaa käyttävissä testeissä. Radeon RX 9070 GRE:n suositushinta Suomessa on 589,90 euroa.

Aiemmin FidelityFX-nimellä tunnetut teknologiat lyhennettiin yksinkertaisesti FSR-teknologioiksi aiemmin. Tekoälypohjaisia teknologioita FSR-perheeseen on kuulunut FSR 4:n julkaisusta lähtien ja nyt niitä käyttäviä pelejä on jo yli 300. AMD ilmoitti jo aiemmin tuovansa FSR Upscaling 4.1 -skaalaimen pitkän odotuksen jälkeen myös vanhemmille RDNA-arkkitehtuureilleen. Radeon RX 7000 -sarja tulee saamaan teknologian heinäkuun aikana ja RX 6000 -sarja ensi vuoden alussa. Vanhemmille arkkitehtuureille suunnattu versio FSR Upscaling -teknologiasta ei ole identtinen RDNA 4:n käyttämän kanssa, vaan sen laskentaan käytetään esimerkiksi kokonaislukuja liukulukujen sijasta.

Yhtiö muistutti messuilla myös tulevista tekoälytietokoneistaan. Agenttitekoälyn pyörittämiseen suunniteltu AMD Ryzen AI Halo -tietokone saapuu ennakkotilattavaksi kesäkuun aikana Ryzen AI Max+ 395 -prosessorilla ja myöhemmin Ryzen AI Max+ Pro 495 -prosessorilla. Lisäksi AMD palasi Ryzen AI Pro 400 -sarjan työpöytäprosessoreihin Copilot+PC-yhteensopivalla NPU-tekoälykiihdyttimellä. Se tuo myyntiin myös työasemiin suunnatut Ryzen Pro 9000 -sarjan prosessorit 3D V-Cache -välimuistilla.

Lähde: AMD:n lehdistömateriaalit