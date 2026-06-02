Katsausuutinen saksalaisvalmistajan messutarjontaan Taiwanissa.

Saksalainen laitevalmistaja be quiet! on tuonut Taiwanissa käynnissä oleville Computex 2026 -messuille kasan uutuustuotteitaan. Osa tuotteista on tosin lähinnä kasvojenkohotuksia aiemmille malleille, mutta myös uutta mahtuu mukaan.

Parrasvaloihin be quiet! asettaa uuden hirviövirtalähteensä Dark Power Pro 14 IO:n, joka tarjoaa joko 1300 tai 1600 watin maksimitehon. Energiatehokkuussertifikaateista virtalähde on haalinut huippuluokan 80 Plus Titaniumin ja Cybenetics Titaniumin. Se on luonnollisesti myös täysmodulaarinen sekä ATX 3.1- ja PCIe 5.1 -yhteensopiva nykyisiä korkean tehonkulutuksen näytönohjaimia ajatellen. Hiljaisen toiminnan takaa 135 mm:n Silent Wings -tuuletin yhdistettynä alumiiniseen jäähdytyssiiliin.

Prosessoreiden nestejäähdytykseen valmistaja esitteli otsikkokuvassakin näkyvän Light Loop IO LCD:n – 2,1-tuumaisella LCD-näytöllä (480 × 480) varustetun seuraajan aiemmalle Light Loopille. Näyttöön voi asettaa näkymään kokoonpanon reaaliaikaista sensoridataa tai esimerkiksi kuvia ja videoita. Uutuudessa on toisiinsa ketjuttuvat Light Wings LX -tuulettimet ja nesteenlisäysmahdollisuus, kuten Light Loopissakin. Jäähdytin tulee saataville mustana ja valkoisena 360 ja 240 mm:n kokoisina.

Ilmajäähdytysuutuus puolestaan on hiljattain julkaistusta Dark Rock Pro 6:sta niin ikään IO LCD -variantti, joka nimensä mukaisesti lisää tuplatornimalliseen lippulaivajäähdyttimeen sensoridaraa näyttävän LCD-näytön 4,5 tuuman koossa. Näytöttömän edeltäjänsä tavoin Dark Rock Pro 6 IO LCD:ssä on 7 lämpöputkea ja kaksi Silent Wings -tuuletinta, jotka ovat varta vasten jäähdyttimeen suunnitellut.

Light Wings Pro IO -tuulettimet ovat valmistajan ensimmäiset IO Center -ohjelmiston kautta ohjattavat tuulettimet. Uutuudet on varustettu monipuolisella ja muokattavalla RGB-valaistuksella ja ne tulevat mustana ja valkoisena neljässä eri koossa – 120 ja 140 mm:n perinteisinä malleina sekä 360 ja 420 mm:n triplatuuletinmalleina. Nestelaakeroitujen tuuletinten paksuus on 28 mm ja niitä voi ketjuttaa kaapelisotkun välttämiseksi toisiinsa yhden IO Controller -tuuletinkeskittimen avulla.

Viime vuonna julkaistulle Light Mount -pelinäppäimistölle esiteltiin astetta kompaktimpi TKL- eli tenkeyless-malli. Light Mount TKL:ssä on isoveljensä tavoin vaimentava kolmikerroksinen vaahtorakenne rungon sisällä ja kytkinvaihtoehtoina valmistajan tehdasvoidellut Orange Linear- tai Black Tactile -kytkimet, jotka tosin ovat vaihdettavissa hot-swap-tyylisesti myös muihin 5-pinnisiin MX-kytkimiin. Näppäinhatut ovat kestävää PBT-muovia. Näppäimistö on langallinen, mutta sen USB-A–USB-C-kaapeli on irrotettavissa. Tarjolla on toki säädettävä RGB-valaistus ja magneettinen rannetuki, kuten edeltäjässäkin.

Pure Base -kotelosarjaan esiteltiin uudet ja kookkaat 803-mallit, jotka mahduttavat sisäänsä jopa 420 mm:n nestejäähdyttimet niin edessä, katossa kuin pohjassakin. Tilaa on 803-perusmallissa annettu myös useille HDD-asemille, mikäli niille on tarvetta. Tuettuina ovat myös emolevyjen takapuoliset virtaliitännät. Mallistoon kuuluu umpikylkisen perusmallin lisäksi lasikylkinen LX-malli komponenttien esittelyyn sekä Workstation-malli EEB- ja CEB-tyyppisiä emolevyjä varten.

Lisäksi be quiet! tuo markkinoille ensimmäisen hiirimattonsa Mousepad XL:n, joka on ulkoasultaan musta hillityllä kuvioinnilla ja valmistajan logolla. Mitoiltaan Mousepad XL on 900 × 500 × 3 mm.

be quiet! ei tiedotteessaan maininnut tarkkoja saatavuusajankohtia tai hintoja uutuustuotteilleen.

Lähde: Sähköpostitiedote