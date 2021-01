AMD julkaisi uudet Radeon Software 20.1.1 -ajurit näytönohjaimilleen ja APU-piireilleen

AMD:n uudet ajurit tuovat virallisen tuen Quake II RTX:lle ja Hitman 3:lle, joista jälkimmäisessä suorituskyvyn luvataan paranevan samalla parhaimmillaan 10 %.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja APU-piireilleen. Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.1.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia ja APU-piirejä.

Radeon Software 21.1.1 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat viralliset tuet Hitman 3- ja Quake II RTX -peleille. Julkaisutiedotteen mukaan ajurit parantavat suorituskykyä Hitman 3 -pelissä parhaimmillaan 10 % 4K-resoluutiolla Ultra-asetuksin, kun käytössä on Radeon RX 6800 XT ja verrokkina edeltävät 20.12.1 -ajurit.

Tuttuun tapaan ajureissa on myös korjattu aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat esimerkiksi Doom Eternalin mahdolliset kaatumiset, kun Steam Overlay on käytössä, Samsung Odyssey G9 -näytöllä mahdollisesti esiintyvät ongelmat 5120×1440-resoluutiolla ja 240 hertsin virkistystaajuudella sekä GTA V -pelissä joissain tapauksissa kadonneet heijastukset, kun Reflection MSAA -asetus on käytössä. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi Metro Exoduksen satunnaiset kaatuilut, kun säteenseuranta on käytössä, näytön mahdollinen vilkunta, kun MSI:n Afterburner on käytössä sekä joissain sovelluksissa ja peleissä esiintyvä vilkkuminen Radeon FreeSync käytössä, jos ohjelma on asetettu reunattomaan koko näytön tilaan. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä