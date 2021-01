Intelin uuden sukupolven minitietokone on varustettu sekä yhtiön omalla integroidulla Xe-grafiikkaohjaimella että NVIDIAn GeForce RTX 2060 -näytönohjaimella.

Intelin prosessorijulkistukset CES 2021 -virtuaalimessuilla jättivät monta pienempää julkaisua huomioitta. Yksi näistä oli yhtiön uuden sukupolven Phantom Canyon -NUC-tietokone.

Phantom Canyonin virallinen nimi NUC 11 Enthusiast Mini PC, joka noudattaa perinteisempiä linjoja valmiina kokoonpanona NUC 9 Extremen modulaarisen rakenteen sijasta. Minitietokone on odotetusti varustettu yhtiön uusimman sukupolven raudalla.

NUC 11 Enthusiastin sydämenä sykkii Intelin Tiger Lake-arkkitehtuuriin perustuva 4-ytiminen Core i7-1165G7 Xe-grafiikkaohjaimella. Erilliseksi näytönohjaimeksi yhtiö on valinnut NVIDIAn GeForce RTX 2060:n. Tietokone tulee saataville sekä ns. barebone-kittinä, että täysin varusteltuna 16 Gt:n muistilla (2x 8 Gt DDR4-3200), Optane Mem H10 -hybridi-SSD-asemalla (32 Gt Optane + 512 Gt SSD) ja Windows 10 Home -lisenssillä. GeForce RTX 2060 kuuluu myös barebone-versioon.

Intel on tehnyt uudessa minitietokoneessaan myös hieman erikoisempia ratkaisuja. Vaikka yhtiön valitsema näytönohjain tukee vain PCI Express 3.0 -standardia, se on kytketty prosessorin PCIe 4.0 -linjoihin, jonka myötä M.2-asemille on tarjolla vain PCIe 3.0 -linjoja. Tietokoneessa on kaksi M.2-liitäntää, joista ensimmäinen tukee vain NVMe-asemia ja toinen sekä NVMe- että SATA-asemia.

Liitäntäpuolella on tarjolla kaksi Thunderbolt 4 -liitäntää, jotka ovat samalla kokoonpanon ainoat USB Type-C -liitännät. Thunderboltin lisäksi tietokoneesta löytyy kaksi USB 3.2 Gen 2 Type-A -liitäntää etupaneelista ja neljä takapaneelista ja SDXC UHS-II -kortinlukija. Etupaneelin USB-liittimistä toinen tukee pikalatausta. Verkkoyhteyksistä on vastuussa Intelin 2,5 Gbps:n i225-LM-verkko-ohjain ja Wi-Fi 6 AX201, joka tukee sekä Wi-Fi 6:tta että Bluetooth 5.1:tä. Näyttöliitäntöjä on tarjolla laskutavasta riippuen kaksi tai neljä. Erillisnäytönohjaimeen on kytketty yksi mini-DP 1.4 -liitin ja HDMI 2.0b -liitin, mutta integroituun Xe-grafiikkaohjaimeen kytketyt Thunderbolt 4 -liittimet tukevat myös DisplayPort 1.4a -standardia.

Intel NUC 11 Enthusiast Mini PC:n strategiset mitat ovat 221 x 142 x 42 mm ja 1,3 litraa. Kotelon kansi on varustettu RGB-valaistuksella ja se on vaihdettavissa. Hintatiedot eivät ole vielä virallisia, mutta AnandTechin mukaan SimplyNUC myy osittain kustomoitua kokoonpanoa 128 Gt:n NVMe SSD -asemalla ja 16 Gt:n muistilla 1349 dollarin ennakkotilaushintaan ja toinen nimettömäksi jäänyt kauppa barebone-versiota 1130 dollarin hintaan. SimplyNUC:n ennakkotilausten toimitukset tullaan aloittamaan näillä näkymin maaliskuussa.

