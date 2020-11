AMD:n uusissa ajureissa on virallinen tuki uusille Dirt 5-, Assassin's Creed Valhalla-, Call of Duty Black Ops- ja Godfall -peleille, joista viimeiselle luvataan myös entistä parempaa suorituskykyä.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja APU-piireilleen. Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.11.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia.

Radeon Software 20.11.1 -ajureiden merkittävimmät uudistukset keskittyvät tuoreimpiin peliuutuuksiin. Ajureissa on virallinen tuki Dirt 5-, Assassin’s Creed Valhalla-, Godfall- ja Call of Duty: Black Ops Cold War -peleille. Lisäksi Radeon RX 5700 XT:n suorituskyvyn kerrotaan olevan uusilla ajureilla parhaimmillaan 7 % nopeampi Godfall-pelissä DirectX 12 -rajapinnalla, kun verrokkina on edelliset 20.10.1-ajurit.

AMD:n tuoreimmissa ajureissa ei poikkeuksellisesti ole mainittu lainkaan mahdollisia bugikorjauksia edeltäviin ajureihin nähden. Myös tiedossa olevien lista on pysynyt paitsi lyhyenä, myös tuttuna: Enhanced Sync voi aiheuttaa tietyillä kokoonpanoilla mustia ruutuja, Performance Metrics Overlay ja Performance Tuning -välilehti näyttävät liian korkeat lepokellotaajuudet RX 5700 -sarjan näytönohjaimille ja HDMI-skaalausasetusten muuttaminen voi lukita FPS:n 30:een. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä