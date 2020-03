Uusien Radeon Software -ajureiden merkittävimpiä uudistuksia ovat viralliset tuet Doom Eternalille, Half-Life: Alyxille ja Vulkan-rajapinnalle Ghost Recon: Breakpoint -pelissä.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja APU-piireilleen. Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.3.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia ja APU-piirejä.

Radeon Software 20.3.1 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat viralliset tuet Doom Eternal-, Half-Life: Alyx -peleille sekä Vulkan-rajapinnalle Ghost Recon: Breakpointissa. Doom Eternal -pelissä ajureiden kerrotaan parantavan suorituskykyä parhaimmillaan 5 % 1920×1080-resoluutiolla Ultra Nightmare -asetuksilla RX 5700 XT -näytönohjaimella 20.2.2 -ajureihin verrattuna. Lisäksi ajureihin on lisätty tuet VK_EXT_post_depth_coverage, VK_KHR_shader_non_semantic_info, VK_EXT_texel_buffer_alignment ja VK_EXT_pipeline_creation_cache_control Vulkan-laajennoksille.

Ajureissa on korjattu jälleen pitkä liuta aiempien julkaisujen ongelmia. Liiskattujen bugien listalle ovat päässeet muun muassa joukko Radeon ReLive -ongelmia, Red Dead Redemption 2:n satunnainen käynnistyminen tyhjään ruutuun Vulkan-rajapinnalla, Monster Hunter World: Icebornen normaalia heikompi suorituskyky RX 5700 -sarjan näytönohjaimilla tietyillä pelin alueilla sekä Zero RPM -kytkimen toimintaongelmat. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi joissain peleissä esiintyvä nykiminen RX 5000 -sarjan näytönohjaimilla, grafiikan mahdollinen korruptoituminen työpöydällä tai pelissä pitkän ajan kuluessa, jos HDR on käytössä sekä järjestelmän satunnainen kaatuilu katsottaessa Netflixiä Edge-selaimella. Voit tutustua kaikkiin ajureiden muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä