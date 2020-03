Intelin prosesoripuoli jatkaa kompurointia: Cooper Lake saataville vain rajoitetusti

Cooper Lake piti tuoda markkinoille tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, mutta nyt sen saavat käsiinsä vain rajatut partnerit ja vain 4- ja 8-prosessorin järjestelmiin.

Intel on kompuroinut viime vuosina prosessoripuolensa kehitystyön kanssa pääasiassa 10 nanometrin prosessin ongelmien vuoksi. Tällä kertaa pölkylle on kuitenkin joutumassa 14 nanometrin prosessilla valmistettava Cooper Lake.

SemiAccurate vuoti viikonloppuna tiedon, että Intel olisi nyt päätynyt peruuttamaan Cooper Laket ja pian sen jälkeen Intel varmisti arkkitehtuurin kohtalon yksityiskohdat Serve the Home -sivustolle: Prosessoreita ei tulla julkaisemaan laajempaan myyntiin lainkaan, vaan niitä tullaan toimittamaan vain tietyille partnereille. AnandTechin mukaan yksi näistä tahoista on Facebook, jolla on ollut ilmeisesti ES- tai jopa QS-tason Cooper Lake -siruja käytössään jo yli vuoden ajan.

Cooper Laken piti olla uusi 14 nanometrin prosessilla valmistettava Xeon Scalable -sarjan prosessori, joka olisi järeämpi kuin tulevat Ice Lake -palvelinprosessorit ja toimisi samoilla alustoilla. Sen erikoisuus oli tuki bfloat16-standardille, jota hyödynnetään tekoälytehtävissä.

Intel pitää edelleen kiinni aikataulustaan toimittaa Cooper Lake -prosessoreita kumppaneilleen tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana, mutta alun perin niiden oli tarkoitus tulla kerralla laajempaankin levitykseen. Lisäksi prosessorit tuodaan nyt vain 4 ja 8 prosessorin järjestelmiin, kun tarkoitus oli tukea niitä myös 1 ja 2 prosessorin järjestelmissä. Cooper Laken korvaakin näillä alustoilla hiljattain julkaistut Refresh-versiot Cascade Lake -prosessoreista, kunnes Ice Lake -palvelinprosessorit julkaistaan myöhemmin vuoden loppupuolella.

Suosittelemme asiasta tarkemmin kiinnostuneille sekä AnandTechin että Serve the Homen artikkeleiden lukemista. SemiAccuraten alkuperäisjuttu on maksumuurin takana.

Lähteet: SemiAccurate, Serve the Home, AnandTech