Radeon Software 20.4.1 -ajureiden ainut merkittävä uudistus on virallinen tuki uudelle Resident Evil 3 -remake-pelille.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja APU-piireilleen. Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.4.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia.

Radeon Software 20.4.1 -ajureiden merkittävin uudistus on virallinen tuki Resident Evil 3:lle, Resident Evil 3: Nemesiksen tuoreelle remake-versiolle. Julkaisutiedotteessa ei ole mainintaa mahdollisista suorituskykyeroista aiempiin ajureihin nähden.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu aiempien ajureiden ongelmia. Liiskattujen bugien listalle ovat päässeet tällä kertaa HDR:n tunnistuksen ja päälle laiton ongelmat Vulkan-rajapinnalla sekä Overwatch- ja Heroes of the Storm -peleissä joillain Vega-kokoonpanoilla esiintyneet kaatumiset mustaan ruutuun. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi Folding@Home -sovelluksen ja rautakiihdytystä käyttävän videotoiston mahdollisesti aiheuttama mustaan ruutuun kaatuminen, RX Vega -sarjalla esiintyvät kaatuilut kun Instant Replay -ominaisuus on käytössä ja tehtävänvaihdossa (Alt+Tab) sekä mahdollinen nykiminen joissain peleissä RX 5000 -sarjan näytönohjaimilla. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä