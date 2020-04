Asus julkaisi ROG Zephyrus Duon ja joukon muita uusia ROG-pelikannettavia

Zephyrus Duo tuo Zenbook Duosta tutun kakkosnäytön nyt myös pelikannettavien puolelle. Kaikki uudet mallit on varustettu Intelin 10. sukupolven Core H -sarjan prosessorilla ja NVIDIAn uudella GeForce RTX Super -sarjan näytönohjaimella.

Asus on julkaissut tänään uusia kannettavia Intelin 10. sukupolven Core H -sarjan prosessoreilla ja NVIDIAn uusilla GeForce RTX Super -näytönohjaimilla. Mukaan mahtuu perinteisiä rautapäivityksiä, mutta myös kolme oikeasti uusia ominaisuuksia sisältävää mallia.

ROG Zephyrus Duo 15 tuo pelikannettaviin Zenbook Duosta tutun kakkosnäytön. Kannettavan päänäyttö on 15,6-tuumainen ja Pantone-kalibroitu ja paneeliksi voi valita joko 4K UHD -resoluution tarjoavan 60 hertsin IPS-näytön 100 % AdobeRGB-toistolla tai 1080p-resoluution tarjoavan 300 hertsin IPS-näytön 100 % sRGB-toistolla. Kumpikin näytöistä tukee G-Sync-teknologiaa. ScreenPad Plussaksi ristityn kakkosnäytön resoluutio on 3480×1100 ja se käyttää 60 hertsin IPS-paneelia, mikä kykenee toistamaan 72 % NTSC-väriavaruudesta.

Kannettava tukee virallisesti Microsoft Hybrid Graphics / G-Sync switching -teknologiaa, mutta se saattaa olla todellisuudessa sama asia, kuin NVIDIAn tänään esittelemä Optimus Advanced. Teknologia mahdollistaa G-Sync-näytön hyödyntämisen GeForce-erillisnäytönohjaimella, vaikka työpöydällä käytettäisiinkin integroitua näytönohjainta. Näytönohjaimeksi uudessa Zephyrus Duossa voi valita joko GeForce RTX 2070 Super- tai RTX 2080 Super -mallin.

Kannettavan Core i7-10875H- tai i9-10980HK -prosessorissa käytetään lämpötahnan sijasta Thermal Grizzlyn nestemetallia. Lisäksi jäähdytyskapasiteettiin on panostettu Active Aerodynamics System- eli AAS-järjestelmän uudella Plus-versiolla. Se kohottaa ScreenPad Plus -näytön takareunan ilmaan, mikä avaa takareunastaan 28,5 millimetriä korkean massiivisen ilmanottoaukon kannettavan päälle. Sen kehutaan parantavan ilmavirtaa parhaimmillaan 30 % aiempiin AAS-ratkaisuihin nähden.

Prosessorin tukena kannettavassa 16 gigatavua muistia sekä yksi SO-DIMM-paikka, mikä tukee parhaimmillaan 32 gigatavun muistikampoja. Yhteensä muistia voi siis asentaa enimmillään 48 gigatavua. Tallennustilaa varten Zephyrus Duossa on kaksi M.2 NVMe Gen 3 -liitäntää, jotka tukevat RAID 0 -tilaa.

ROG Zephyrus Duon lisäksi Asus esitteli samalla ROG Zephyrus M15-, S15- ja S17 -mallit, ROG Strix SCAR 15- ja 17- sekä ROG Strix G15 ja G17 -mallit, joista jokainen hyödyntää Zephyrus Duon tapaan Thermal Grizzlyn nestemetallia prosessorijäähdytyssä. Zephyrus S -sarjan kannettavat on varustettu AAS-jäähdytyksellä, joka avautuu Duo-mallista poiketen kannettavan pohjasta kohottamalla kannettavan takareunaa irti pöydästä. M15-malli puolestaan pyrkii olemaan Zephyrus-sarjan edullinen pelimalli. Kaikki neljä uutta Zephyrus-mallia tukevat myös Thunderbolt 3 -liitäntöjä, mikä on uutta sarjan pelikannettaville

ROG Strix G -sarja on yhtiön Strix-sarjan perustason mallisto, mutta sen 15-tuumainen versio tulee tällä kertaa saataville normaalin mustan ja hopeisen vaihtoehdon lisäksi erikoisessa Electro Punk -värityksessä, jossa hyödynnetään cyberpunk-maailmasta inspiraationsa saanutta neonpinkkiä (Hex#F7266B) väritystä yksityiskohdissa. SCAR-sarjan kannettavat on puolestaan suunnattu etenkin eSports-pelaajille 300 hertsin näyttöineen. Tallennustilastakaan ei tule pulaa ,sillä kahden RAID 0 -tilaa tukevan M.2 -liitännän lisäksi kannettavassa on myös kolmas M.2-liitäntä.

Lähde: Asus