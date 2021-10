Virallisen Windows 11 -tuen lisäksi mukana on tuki FarCry 6:lle, Naraka: Bladepointille, Battlefield 2042:n avoimelle beetaversiolle sekä PUBGin uudelle DirectX 12 -päivitykselle.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Radeon Software Adrenalin 21.10.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreiden integroituja grafiikkaohjaimia.

Radeon Software 21.10.1 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat viralliset tuet Windows 11 -käyttöjärjestelmälle, FarCry 6:lle, Naraka: Bladepointille, Battlefield 2042:n avoimelle beetaversiolle sekä PlayerUnknown’s Battlegroundsin eli tuttavallisemmin PUBGin uudelle DirectX 12 -päivitykselle.

Ajureiden kerrotaan parantavan suorituskykyä FarCry 6:ssa edellisiin ajureihin verrattuna parhaimmillaan 10 % 1080p-resoluutiolla Ultra-asetuksin ja säteenseuranta käytössä, kun näytönohjaimena on Radeon RX 6700 XT, 12 % 4K-resoluutiolla Medium-asetuksin, kun näytönohjaimena on RX 6800 XT ja 13 % 1440p-resoluutiolla Medium-asetuksin ja säteenseuranta käytössä, kun näytönohjaimena on RX 6600 XT. PUBG:n uudessa DirectX 12 -tilassa suorituskyvyn kerrotaan parantuvan parhaimmillaan 11 % edeltäviin ajureihin verrattuna 4K-resoluutiolla Ultra-asetuksin ja Radeon RX 6800 XT -näytönohjaimella.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa korjattuja bugeja ovat esimerkiksi Horizon Zero Dawnin pitkissä sessioissa kaatuvat ajurit tai peli RX 6000 -sarjan näytönohjaimilla, ajureiden kaatuilu Radeon RX 500 -sarjalla kun pelaa ja striimaa samanaikaisesti sekä joitain käyttäjiä vaivanneet normaalia korkeammat muistikellotaajuudet, kun käytössä on kaksi tai useampia näyttöjä. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan esimerkiksi OBS:n jääminen päälle, vaikka sovellus on nauhoitussession jälkeen näennäisesti suljettu, Radeon Softwaren mahdollinen jumittaminen useamman näytön kokoonpanoilla DirectX 11 -pelejä pelattaessa, jos näytöt on asetettu Extended-tilaan, sekä vanha tuttu eli Performance Metricsissä satunnaisesti raportoidut todellisuutta korkeammat muistikellotaajuudet. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä