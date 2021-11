AMD julkaisi uudet Radeon Software 21.11.3 -ajurit näytönohjaimilleen

Ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat joukko uusia Vulkan-laajennoksia sekä tuki MS Flight Simulator: GOTY -versiolle sekä Farming Simulator 22:lle.

AMD on julkaissut näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen uudet ajurit. Radeon Software Adrenalin 21.11.3 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreihin integroituja grafiikkaohjaimia.

Radeon Software 21.11.3 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat viralliset tuet Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition -pelille, Farming Simulator 22:lle sekä joukolle uusia Vulkan-laajennoksia. 22.11.3-ajureissa uusia tuettuja laajennoksia ovat VK_EXT_primitive_topology_list_restart, VK_KHR_format_feature_flags2, VK_EXT_pageable_device_local_memory, VK_KHR_dynamic_rendering, VK_EXT_ycbcr_image_arrays, VK_EXT_border_color_swizzle, VK_EXT_image_view_min__lod, VK_EXT_index_type_uint8.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat Battlefield 2042:ssa mahdolliset ajureiden jäätymiset tai pelin kaatuilut RX 6000 -sarjalla, DayZ-pelissä joillain esiintyvä normaalia heikompi suorituskyky ja nykiminen RX 5000 -sarjalla sekä joitain käyttäjiä vaivannut Multimedia Athena Dumps -kansion paisuminen. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi Marvel’s Guardians of the Galaxyssä joillain tapahtuvat ajureiden jäätyilyt jos Radeon Anti-Lag on käytössä, Call of Duty: Black Ops Cold Warissa joillain näkyvät artifkaktit sekä vanha tuttu Radeon Performance Metricsin raportoimat todellisuutta korkeammat muistikellot. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä