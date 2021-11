CNETin tehdaskierroksella esillä oli jo aiemminkin nähtyjä piirejä kuten Ponte Vecchio ja Sapphire Rapids, mutta myös vuonna 2023 julkaistava Meteor Lake -kuluttajaprosessori

Intelin piirituotanto on hajautettu yhteensä 15 omaan tuotantolaitokseen. Yksi merkittävimmistä sijainneista yhtiölle on Yhdysvaltojen Arizonan Chandlerissa, jossa sillä on kaksi eri tuotantokompleksia. Uudempaan komplekseista kuuluu Fab 42, jonka rinnalle ollaan parhaillaan rakentamassa uusia Fab 52- ja 62 -tuotantolaitoksia.

CNET on päässyt tutustumaan Intelin Fab 42:een ja sen myötä julkaissut lukuisia mielenkiintoisia kuvia kierrokselta. Yhtiön julkaisemassa artikkelissa on lähikuvia niin piikiekoista täynnä Sapphire Rapids -palvelinsiruja kuin valmiista Ponte Vecchio -kiihdyttimistä ja itse tuotantolaitoksistakin.

CNETin kuvagallerian mielenkiintoisin osuus on kuitenkin lukuisat kuvat vielä julkaisemattomasta Meteor Lake -prosessorista. Meteor Lake on saapumassa markkinoille vuonna 2023 ja se tultaneen tuntemaan markkinoilla 14. sukupolven Core -prosessoreina, olettaen että looginen sukupolvinimeäminen jatkuu ja huhuttu Raptor Lake on 13. sukupolvi. Esillä on kuvia paketoiduista prosessoreista, irrallisista pikkusiruista sekä itse valmistusprosessin vaiheista. Ainakin osassa kuvia kyse on kuitenkin toimimattomista ”dummy-piireistä”, joita käytetään kokoamisprosessin todentamiseen.

Meteor Lake tulee rakentumaan kuvien perusteella yhteensä neljästä sirusta, jotka yhdistetään toisiinsa 2. sukupolven Foveros-paketointiteknologialla. Ainakin osa siruista tullaan valmistamaan Intel 4 -prosessilla, joka tunnettiin aiemmin 7 nanometrin prosessina.

Lähde: CNET