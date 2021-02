Uusien ajureiden ainut merkittävä uudistus on virallinen tuki Dirt 5:n Energy Content -lisäosalle, mutta mukana on myös korjauksia aiempiin bugeihin.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja grafiikkaohjaimella varustetuille prosessoreilleen eli APU-piireille. Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 21.2.3 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat kaikkia yhtiön GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia ja integroituja grafiikkaohjaimia.

Radeon Software 21.2.3 -ajureiden ainut merkittävä uudistus on virallinen tuki Dirt 5 Energy Content -pack lisäosalle. Ajureiden julkaisutiedotteessa ei ole mainintoja mahdollisista suorituskykyparannuksista.

Vaikkei ajureissa olekaan sen enempää merkittäviä uudistuksia, korjataan niissä tuttuun tapaan aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattujen bugien listalle ovat päässeet esimerkiksi HDMI-äänilaitteiden asennusongelmat Radeon RX 400- ja RX 500 -sarjan näytönohjaimilla, Substance Painter -sovelluksen kaatuilut RX 6000 -sarjan näytönohjaimilla ja järjestelmän mahdollinen kaatuminen RX 6900 XT:llä varustetuissa kokoonpanoissa, kun niihin kytketään HP Reverb G2 -virtuaalilasit.

Tiedossa olevien ongelmien listalta löytyy tällä kertaa järjestelmän mahdollinen kaatuminen ajureiden päivityksen yhteydessä, jos järjestelmään on kytketty Oculuksen virtuaalilasit ja käytössä on GCN-arkkitehtuuriin perustuva näytönohjain. Väliaikaisratkaisuksi ongelmaan suositellaan yksinkertaisesti irrottamaan virtuaalilasit ajureiden päivittämisen ajaksi. Lisäksi FreeSync saattaa aiheuttaa edelleen kirkkauden vaihtelua, mikäli peli on asetettu reunattomaan ikkunatilaan (Borderless Windowed) ja AMD tutkii edelleen raportteja, joiden mukaan Radeon Software saattaa rasittaa prosessoria odotettua enemmän. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä