Ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat virallinen tuki F1 2021 -pelille sekä Radeon RX 6700M- ja RX 6600M -mobiilinäytönohjaimille.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroidulla grafiikkaohjaimella varustetuille prosessoreilleen. Radeon Software Adrenalin 21.7.1 -ajurit ovat saatavilla Windows 10 -käyttöjärjestelmälle ja ne tukevat kaikkia yhtiön erillisiä ja integroituja näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien.

Radeon Software 21.7.1 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat tuet Radeon RX 6700M- ja RX 6600M -näytönohjaimille sekä F1 2021 -pelille. Ajureiden kerrotaan parantavan suorituskykyä uudessa F1-pelissä parhaimmillaan 6 % 4K Ultra High -asetuksilla säteenseuranta käytössä ja parhaimmillaan 26 % 1080p Ultra High -asetuksilla ilman säteenseurantaa, kun käytössä on Radeon RX 6800 XT -näytönohjain ja verrokkina edeltävät Radeon Software 21.6.2 -ajurit.

Tuttuun tapaan ajureissa on korjattu myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat esimerkiksi Apex Legends -pelin valaistuksen mahdollinen korruptoituminen Radeon Boost -teknologia käytössä, joillain käyttäjillä esiintynyt normaalia korkeampi muistin käyttö 3DMark Time Spy -testin aikana sekä Carrion-pelissä joillain esiintyvä grafiikan korruptoituminen, jos anisotrooppinen suodatus on käytössä. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi Resident Evil Villagen kaatuilu Radeon VII:llä ensimmäisessä tehtävässä, Vega-näytönohjaimilla mahdollisesti esiintyvä vilkunta, jos käytössä on kaksi merkittävästi toisistaan resoluutioltaan tai virkistystaajuudeltaan poikkeavaa näyttöä sekä mahdolliset Blue tai Black Screen -ongelmat, jos Windowsissa on käytössä Enhanced Sign-in -ominaisuus, sekä joissain tapauksissa jos core isolation -ominaisuus on käytössä. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä