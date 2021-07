AMD julkaisi uudet Radeon Software 21.7.2 -ajurit

Ajureissa on mukana virallinen tuki Chernobylitelle sekä kahdelle uudelle Vulkan-laajennokselle.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Radeon Software Adrenalin 21.7.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 10 -käyttöjärjestelmälle ja ne tukevat kaikkia yhtiön GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä integroituja Vega-grafiikkaohjaimia.

Radeon Software 21.7.2 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat virallinen tuki Chernobylite-pelille sekä kahdelle uudelle Vulkan-laajennukselle. Uusia tuettuja Vulkan-laajennuksia ovat VK_KHR_copy_commands2 ja VK_EXT_extended_dynamic_state2. Mahdollisista suorituskykyeroista aiempiin ajureihin ei ole valitettavasti mainintaa.

Tuttuun tapaan ajureissa korjataan myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa liiskattuja bugeja ovat Resident Evil Village -pelissä Radeon VII:llä esiintyneet kaatumiset ensimmäisessä tehtävässä, mustat tai siniset ruudut joissain kannettavissa Enhanced Sign-in -ominaisuus käytössä ja mustat tai siniset ruudut jos Core Isolation -ominaisuus on käytössä. Tiedossa olevia ongelmia ovat puolestaan esimerkiksi OBS-streamaussoftassa esiintyvät tallennuksen lopetusongelmat, kun käytössä on H.265- eli HEVC-koodekki ja RX 6800 -sarjan näytönohjain, RX 500 -sarjalla esiintyvät ajureiden kaatumiset pitkissä pelisessioissa, kun koneelle striimataan samaan aikaan videota sekä Horizon Zero Dawn -pelissä esiintyvät kaatumisongelmat ainakin RX 6700 XT -näytönohjaimilla. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä