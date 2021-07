Edge 20 Pron sisällä sykkii Qualcommin Snapdragon 870 ja Edge 20:n sisällä Snapdragon 778G, mutta Edge 20 Liten suorituskyvystä huolehtii MediaTekin Dimensity 720.

Motorola julkisti tänään kolme Edge 20 -sarjaan kuuluvaa älypuhelinta – Edge 20 Pro, Edge 20 ja Edge 20 Lite. Edge-nimestä huolimatta yksikään kolmesta uutuudesta ei tuo mukanaan viime vuoden Edge+:sta tuttua kaareutuvaa näyttölasia.

Kaikissa puhelimissa on käytössä 6,7-tuumaiset Full HD -resoluution OLED-näytöt, jotka Edge 20:ssä ja Edge 20 Prossa yltävät 144:n ja Edge 20 Litessä 90 hertsin virkistystaajuuteen. Kaikki kolme jakavat myös osin yhtenevät kamerajärjestelmät – pääkamerana toimii 1/1,52-tuumainen 108 megapikselin sensori, minkä lisäksi jokainen kolmesta uutuudesta sisältää ultralaajakulmakameran, jota puhelimet käyttävät myös makrokuvien ottamiseen. Edge 20:ssä ja Edge 20 Prossa ultralaajakulmakameran resoluutio on 16 megapikseliä ja Edge 20 Litessä 8.

Kolmantena kamerana Edge 20 Lite tarjoaa 2 megapikselin syvyystietokameran. Kalliimmat sisarukset tarjoavat sen sijaan optisesti vakautetut 8 megapikselin telekamerat – Edge 20 3x-zoomilla ja Edge 20 Pro 5x-zoomilla.

Malliston huipulle sijoittuu siis Edge 20 Pro, joka sisältää Qualcomm Snapdragon 870 -järjestelmäpiirin, 12 Gt RAM-muistia, 256 Gt tallennustilaa ja 4500 mAh:n akun. Valmistaja lupaa Edge 20 Pron akun kestävän yhdellä latauksella 30 tunnin ajan ja 30 watin TurboPower-pikalatauksella kymmenen minuutin latauksella lisää käyttöaikaa saavutetaan 9 tunnin edestä. Mielenkiintoisena lisänä Edge 20 Pro tulee saataville myös ylläolevassa kuvassa esiintyvällä keinonahkatakakuorella.

Edge 20 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163 x 76 x 7,99 mm

Paino: 190 g (keinonahkakuorinen versio 185 g)

IP52-suojaus

6,7” OLED-näyttö, Full HD+ -resoluutio, 144 Hz

Qualcomm Snapdragon 870 -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR5-RAM-muistia

256 Gt tallennustilaa (UFS 3.1)

5G sub-6GHz (n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n66, n77, n78)

LTE (UL Cat13 / DL Cat18), Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1, (A)GPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

Kolmoistakakamera: 108 megapikselin pääkamera (1/1,52”, 0,7 um pikselikoko), f1.9 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (1 um pikselikoko, 119 asteen kuvakulma), f2.2, makrokuvaus 8 megapikselin telekamera (5x, 1 um pikselikoko), f3.4, OIS

32 megapikselin etukamera, f2.25

4500 mAh:n akku, USB-C (3.1), 30 watin TurboPower-pikalataus

Android 11

Pro-mallin alapuolelle sijoittuva Edge 20 puolestaan sisältää Snapdragon 778G -järjestelmäpiirin, 8 Gt RAM-muistia, mallista riippuen 128 tai 256 Gt tallennustilaa ja 4000 mAh:n akun. Akunkestoksi valmistaja lupaa koko päivän ja kymmenen minuutin TurboPower-pikalatauksella käyttöaikaa kertyy kahdeksan tunnin edestä.

Edge 20:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163 x 76 x 6,99 mm

Paino: 163 grammaa

IP52-suojaus

6,7” OLED-näyttö, Full HD+ -resoluutio, 144 Hz

Qualcomm Snapdragon 778G-järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

128 tai 256 Gt tallennustilaa

5G sub-6GHz (n1, n3, n5, n7, n8, n28, n38, n41, n66, n77, n78)

LTE (UL Cat18 / DL Cat18), Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2, (A)GPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

Kolmoistakakamera: 108 megapikselin pääkamera (1/1,52”, 0,7 um pikselikoko), f1.9 16 megapikselin ultralaajakulmakamera (1 um pikselikoko, 119 asteen kuvakulma), f2.2, makrokuvaus 8 megapikselin telekamera (3x, 1 um pikselikoko), f2.4, OIS

32 megapikselin etukamera, f2.25

4000 mAh:n akku, USB-C (2.0), 30 watin TurboPower-pikalataus

Android 11

Malliston edullisimmaksi sijoittuu Edge 20 Lite, jonka sisällä sykkii MediaTekin Dimensity 720 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 8 gigatavua RAM-muistia ja 128 gigatavua tallennustilaa. Akku Lite-mallissa on koko kolmikon suurin 5000 mAh:n koollaan ja muiden tavoin se on ladattavissa 30 watin TurboPower-pikalatauksella. Akunkestoksi valmistaja lupaa Lite-mallilleen kaksi vuorokautta.

Edge 20 Liten tekniset tiedot:

Ulkomitat: 165,89 x 75,95 x 8,25 mm

Paino: 185 grammaa

IP52-suojaus

6,7” OLED-näyttö, Full HD+ -resoluutio, 90 Hz

MediaTek Dimensity 720 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

128 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max 512 Gt)

5G sub-6GHz (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78)

LTE (UL Cat13 / DL Cat18), Dual SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.0, (A)GPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

Kolmoistakakamera: 108 megapikselin pääkamera (1/1,52”, 0,7 um pikselikoko), f1.9 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (118 asteen kuvakulma), f2.2, makrokuvaus 2 megapikselin syvyystietokamera (1,75 um pikselikoko), f2.4

32 megapikselin etukamera, f2.25

5000 mAh:n akku, USB-C (2.0), 30 watin TurboPower-pikalataus

Android 11

Motorola Edge 20 Pro tulee saataville 699 euron suositushintaan, Edge 20 499 euron suositushintaan ja Edge 20 Lite 399 euron suositushintaan. Puhelinten myyntiintulopäivämäärää Suomessa ei ole vielä kerrottu.

Lähteet: Motorola, sähköpostilehdistötiedote