AGON by AOC julkaisi ensimmäiset AOC Gaming- ja AGON-tuoteperheiden pelinäytöt

Uuden AGON by AOC -pelibrändin nimihirviönäyttöjen tarjonta tulee yltämään 329 eurosta aina 1199 euroon asti, kun viimeisetkin mallit saapuvat myyntiin syyskuussa.

AOC julkaisi eilen uuden AGON by AOC -pelibrändin, joka yhdistäisi kaikki yhtiön pelinäytöt ja oheislaitteet yhden brändin alle erillisten AOC:n ja AGONin sijasta. Kaikki ei mennyt kuitenkaan kuin strömsössä ja yhtiön markkinointiosaston hajatelmien ymmärtäminen ensimmäisten tuotelanseerausten jälkeen on ainakin allekirjoittaneen osalta mahdotonta. Yhtiö julkaisi nimittäin AGON by AOC -brändillä uudet AOC Gaming- ja AGON-tuoteperheet. Oikein pilkkua viilaten markkinoilta tulee löytymään siis nimihirviöitä, kuten ”AOC AGON by AOC AOC Gaming CQ32G3SU” ja ”AOC AGON by AOC AGON AG493UCX2”.

Nimet ei kuitenkaan tuotteita pahenna ja AGON by AOC julkaisi kerralla kolme AOC Gaming G3 -sarjan näyttöä ja kaksi AGON-näyttöä. AGON-sarjan kaksikko AG493UCX2 ja AG493QCX tarjoavat kumpikin ultralaajan ja 1800R:n kaarevuudella varustetun VA-paneelin; UCX2 DQHD:na eli 5120×1440-resoluutiolla ja QCX DFHD:na eli 3840×1080-resoluutiolla. UCX2:n virkistystaajuus on maksimissaan 165 ja QCX:n 144 hertsiä. Molemmille luvataan 1 millisekunnin MPRT-vasteaika (Moving Picture Response Time), mutta G2G-vasteaika on nykystandardein varsin heikolta kuulostava 4 millisekuntia.

Molemmat näytöistä tarjoavat DisplayHDR 400 -sertifioinnin ja ne tukevat Adaptive-sync-teknologiaa. Lehdistötiedotteessa ei mainita erikseen, tukeeko näytöt mitä FreeSync-tasoa tai löytyykö niistä G-Sync Compatible -sertifiointia. UCX2 on varustettu KVM-kytkimellä (Keyboard, Video, Mouse) ja USB-C-liittimellä, joka tukee muiden laitteiden latausta maksimissaan 65 watin nopeudella.

AOC Gaming -perheeseen julkaistiin puolestaan kolme G3-sarjan näyttöä: CU34G3S, CQ32G3SU ja C32G3AE. Lisäksi yhtiö kertoi jo ennakkoon, että syyskuussa on luvassa pienemmät 27-tuumaiset versiot G3SU:sta ja G3U:sta. AGON-malleista poiketen AOC Gaming G3 -mallit on varustettu tiukemmalla 1000R:n kaarevuudella. Kaikille malleille yhteistä on myös VA-paneelit, 165 hertsin virkistystaajuudet, 1 millisekunnin MPRT-vasteajat ja tarkemmin määrittelemätön Adaptive-sync-tuki.

CU34G3S:n 34-tuumainen paneeli on varustettu 21:9-kuvasuhteella ja 3440×1440-resoluutiolla, kun CQ32Q3SU:sta löytyy 31,5-tuumainen 16:9-kuvasuhteen 2560×1440-resoluution paneeli ja C32G3AE:sta saman kuvasuhteen 1920×1080-resoluution paneeli.

Ensimmäiset AGON by AOC:n uudet AOC Gaming G3 -näytöt ovat jo saatavilla. CU34G3S:n suositushinta on 679 euroa, CQ32G3SU:n 449 euroa ja C32G3AE:n 349 euroa. Syyskuussa myyntiin tulevat CQ27G3SU on hinnoiteltu 399 ja C27G3U 329 euroon. AGON-sarjan AG493UCX2 ja AG493CQX tulevat saataville syyskuussa 1199 ja 949 euron suositushinnoin.

Lähde: Lehdistötiedotteet (Sähköposti)