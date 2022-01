Uusissa ajureissa on mukana tuki Rainbow Six: Extraction -pelille sekä tänään markkinoille saapuville Radeon RX 6500 XT-, RX 6500M-, RX 6400- ja RX 6300M -näytönohjaimille.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Radeon Software Adrenalin 22.1.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien.

Radeon Software 22.1.2 -ajureiden ainoat merkittävät uudistukset ovat virallinen tuki Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction -pelille sekä tänään markkinoille saapuville, Navi 24 -grafiikkapiiriin perustuville Radeon RX 6500 XT-, RX 6500M-, RX 6400- ja RX 6300M -näytönohjaimille.

Lisäksi ajureissa on korjattu Borderlands 3:a vaivanneet normaalia pidemmät latausajat DirectX 12 -rajapinnalla, kun Radeon Boost -ominaisuus on käytössä. Tiedossa olevia bugeja on tiedotteessa vain kaksi ja nekin vanhoja tuttuja: Enhanced Sync saattaa aiheuttaa joillekin käyttäjille edelleen mustia ruutuja ja Radeon Performance Metrics voi edelleen näyttää todellisuutta korkeampia muistikellotaajuuksia. Voit tutustua ajureiden muutoksiin myös niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä