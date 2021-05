Uudet ajurit tuovat mukanaan tuen Days Gone -pelille, DirectX 12 Agility SDK:lle ja Shader Model 6.6:lle.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. Radeon Software Adrenalin 21.5.2 -ajurit ovat saatavilla Windows 7- ja 10 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön kaikkia GCN- ja RDNA-arkkitehtuureihin perustuvia näytönohjaimia sekä APU-piirejä eli prosessoreita integroidulla grafiikkaohjaimella.

Radeon Software 21.5.2 -ajureiden merkittävimmät uudistukset ovat viralliset tuet Days Gone -pelille sekä Microsoftin DirectX 12 Agility SDK:lle ja Direct3D:n Shader Model 6.6:lle. Mahdollisista suorituskykyeroista aiempiin ajureihin ei ole mainintaa.

Tuttuun tapaan ajurit korjaavat myös aiempien julkaisujen ongelmia. Tällä kertaa korjattujen ongelmien listalta löytyy esimerkiksi Cyberpunk 2077:ssä satunnaisesti esiintynyt varjojen korruptoituminen RX 6000 -sarjan näytönohjaimilla, kun säteenseuranta on käytössä, Radeon Softwaren mahdolliset kaatumiset, jos näyttö irrotetaan tai kytketään, kun Record & Stream -välilehti on auki, ja AMD Linkin signaalin kadottamisongelmat, jos käytössä on HEVC-koodekki ja RX 5000 -sarjan näytönohjain tai uudempi. Tiedossa olevia bugeja ovat puolestaan esimerkiksi Resident Evil Villagen satunnainen kaatuilu Radeon VII -näytönohjaimilla ensimmäisessä tehtävässä, Radeon Performance Metricsin mahdollisesti raportoimat liian korkeat muistikellotaajuudet ja näyttöjen mahdollinen vilkunta, jos RX Vega -sarjan näytönohjaimeen kytketään useita merkittävästi eri resoluutioilla tai virkistystaajuuksilla varusttuja näyttöjä. Voit tutustua ajureiden kaikkiin muutoksiin niiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä