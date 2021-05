Samsung esitteli uusia taittuvia paneeleita ja OLED-näytön alle asentuvan kameran

Kaksi Samsungin uusista paneeleista on suunniteltu puhelimiin ja yksi helposti liikuteltatavaksi ulkoiseksi näytöksi esimerkiksi kannettavan kaveriksi.

Samsung Display on esitellyt SID 2021 -tapahtuman tiimoilta uusia näyttöpaneeleita. Mukaan mahtui erilaisten OLED-näyttöjen lisäksi myös paneelin alle asennettava etukamera.

Ensimmäinen kolmikosta kääntyy joko S-foldable tai S-folder kääntäjästä riippuen. Kyseessä on kahdesta eri pisteestä taittuva OLED-paneeli, jonka maksimikoko on avattuna 7,2 tuumaa. Vaikka prototyyppi on muotoiltu puhelimen kaltaiseksi, se näyttää myös, miten alimmaiseksi taittelussa jäävän näytön osan vierelle jää reilusti tyhjää tilaa, mikä on katettu prototyypissä kirkkaalla pleksillä.

Toinen uutuusnäytöistä eli 17” Folder on suunniteltu käytettäväksi esimerkiksi kannettavan tietokoneen kanssa helposti liikuteltavana ulkoisena näyttönä. Nimensä mukaisesti 17-tuumaisen OLED-paneelin kuvasuhde on avattuna jo kuvaputkiajoilta tuttu 4:3.

Kolmas ja viimeinen esitelty paneeli on Slider tai Slidable on esiin liu’utettava OLED-paneeli, jollaisia on nähty jo aiemmin esimerkiksi TCL:n prototyyppipuhelimissa. Puhelimeen tarkoitettu näyttö rullautuu reunasta puhelimen sisään tai kääntyy sen taakse, josta sitä voi vetää tarpeen mukaan esiin lisää. Tiedotteesta ei käy ilmi, kummasta tässä tapauksessa on kyse. Esimerkkikuvassa Instagram-sovellus jää näkyviin aina näkyvissä olevalle alueelle, kun esiin vedetyssä kaistaleessa näytetään pikakuvakkeita.

Viimeinen esitelty uutuus on OLED-näyttöjen alle asennettavaksi UPC eli Under Panel Camera. Prototyypissä kamera oli asennettu kannettavan etukameraksi näyttöpaneelin ylälaitaan, mutta valitettavasti lähikuvia toteutuksesta ei ollut mukana tiedotteessa.

Lähde: Lehdistötiedote