AMD:n uutuudet perustuvat tuttuihin Zen 2- ja RDNA 2 -arkkitehtuureihin ja niiden luvataan tarjoavan selvästi parempaa suorituskykyä ja akkukestoa verrokkeihin nähden.

AMD on julkaissut uusia Ryzen 7000 -sarjan prosessoreita, mutta tämänkertaiset uutuudet ovat yksinomaan Chromebookeille. Tarkemmin kyse on Ryzen 7020C -sarjasta.

Ryzen 7020C -sarjan prosessorit, kuten yhtiön uusi nimeämismalli kertoo, ovat vuoden 2023 (7) Zen 2 -ytimiin (2) perustuvia Chromebook-malleja (C). Saataville tulee yhteensä neljä mallia: Ryzen 5 7520C, Ryzen 3 7320C, Athlon Gold 7220C ja Athlon Silver 7120C. Kuten haukansilmäisimmät lukijat ehkä huomasivat, se että kyse on Ryzen 7020C -sarjasta ei estä Athlon nimen käyttöä.

Koko kolmikko perustuu samaan TSMC:n N6-prosessilla valmistettuun siruun, mutta vaihtelevin ominaisuuksin. Ryzen 5 7520C on varustettu neljällä ytimellä, jotka ajavat samanaikaisesti kahdeksaa säiettä, samoin kuin pykälää matalammalle sijoittuva Ryzen 3 7320C. Kaksikon erottaa toisistaan kellotaajuudet: 7520C:n perus- ja Boost-kellotaajuudet ovat 2,8 ja 4,3 GHz, kun 7320C jää 2,4 ja 4,1 GHz:iin.

Athlon Gold 7220C:ssa on käytössä kaksi ydintä, jotka SMT-tuella ajavat neljää säiettä 2,4 GHz:n perus- ja 3,7 GHz:n Boost-kellotaajuuksilla. Athlon Silver 7120C tiputtaa SMT-tuen pois, eli sen 2,4 GHz:n perus- ja 3,5 GHz:n Boost-kellotaajuudella sykkivät kaksi ydintä ajavat samanaikaisesti vain kahta säiettä.

Kaikille Ryzen 7020C -sarjan malleille yhteistä on RDNA2-arkkitehtuuriin perustuva Radeon 610M -näytönohjain ja 15 watin TDP. Niissä on mukana myös Wi-Fi 6- ja Bluetooth 5.2 -tuet ja yhtiön mukaan akkukestokin on ensiluokkaista.

AMD julkaisi prosessoreiden mukana myös suorituskykylukuja. Yhtiö vertasi Ryzen 7320C:tä pari sukupolvea vanhaan Ryzen 3 3250C -malliin, Intelin Core i3-N305:een ja MediaTekin Kompanio 1380:iin sekä Athlon Silver 7120C:tä MediaTekin Kompanio 520:een. Uusi Ryzen 3 peittoaa vanhemman Ryzen-verrokkinsa testistä riippuen 28-135 %:n erolla tarjoten samaan aikaan jopa 60 % pidempää akkukestoa. Intelin verokkiin suorituskykyero on 2-42 % ja Kompanio 1380:iin 15-65 % ja akkukestokin on 28 ja 27 % parempaa. Athlon Silver puolestaan peittoaa Kompanion testistä riippuen 7-264 %:n erolla, mutta jää akkukestossa jälkeen, tosin vain 9 %.

Uudet Ryzen 7020C -sarjan Chromebook-prosessorit saapuvat markkinoille sitä mukaa, kun valmistajat uusia kannettaviaan julkaisevat. Ensimmäisenä asialle on ehtinyt Asus, joka ehti jo julkistaa uuden Chromebook CM34 Flipin, josta löytyy uutuusmalliston terävin kärki eli Ryzen 5 7520C.

