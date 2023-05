Ajurit tuovat mukanaan sekä tuen että jopa 16 % suorituskykyparannukset uuteen The Lord of the Rings: Gollum -peliin.

AMD on julkaissut uudet ajurit näytönohjaimilleen ja integroiduille grafiikkaohjaimilleen. AMD Software Andrenalin Edition 23.5.1 -ajurit ovat saataville Windows 10- ja 11 -käyttöjärjestelmille ja ne tukevat yhtiön näytönohjaimia Polaris-arkkitehtuurista lähtien sekä Zen-prosessoreiden integroituja grafiikkaohjaimia.

AMD Software 23.5.1 -ajureiden merkittävin uudistus on tuki tuoreelle The Lord of the Rings: Gollum -pelille. Ajureiden luvataan parantavan Radeon RX 6000 -sarjan näytönohjaimilla pelin suorituskykyä parhaimmillaan 12 ja RX 7900 -sarjan näytönohjaimilla jopa 16 %, kun verrokkina on aiemmat AMD 23.4.3-ajurit ja käytössä 4K-resoluutio .

Tuttuun tapaan mukaan on mahtunut myös aiempien julkaisujen bugikorjauksia. Tällä kertaa korjauslistalta löytyvät DaVinci Resolve Studion kaatuilut, grafiikan hetkellinen korruptoituminen peli- ja videoikkunoiden välillä hyppiessä, The Last of Us Part 1:n varjostinten kääntövaiheessa huomattu normaalia korkeampi muistin käyttö sekä Call of Duty: Modern Warfare II:n kaatuilut. Tiedossa olevia ongelmia ovat RuneScapen kaatuilut sekä RX 7000 -sarjalla esiintyvät normaalia korkeampi tehonkulutus lepotilassa tietyillä korkean resoluution ja virkistystaajuuden näytöillä sekä videoiden nykiminen, jos taustalla pyörii myös peli, ja joidenkin VR-sovellusten odotettua heikompi suorituskyky. Voit tutustua kaikkiin muutoksiin ajureiden julkaisutiedotteessa.

Lataa AMD:n ajurit täältä