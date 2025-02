AMD:n päättynyt neljännes ja koko vuosi sujuivat datakeskusten ja prosessorimarkkoiden rikkoessa liikevaihtoennätyksiään sellaista tahtia, ettei semi-custom-piirien, näytönohjainten tai sulautettujen järjestelmien heikompi menekki jarruttanut vauhtia liikaa.

AMD on pitänyt vuoden päättäneen neljänneksen ja koko vuoden katsauksen. Yhtiön vuoden kokonaisilme on positiivinen etenkin datakeskuspuolen ja prosessorimarkkinoiden menestyksen siivittämänä.

Yhtiön päättynyt neljännes toi taloon peräti 7,7 miljardin liikevaihdon, mikä on jopa 24 % paremmin kuin vuotta aiemmin. Voittoa summasta kertyi 482 miljoonaa dollaria, mikä on 28 % viimevuotista vähemmän. Laskeneen voiton takaa löytyy kertaluonteisia kuluja, sillä ns. Non-GAAP-tuloksissa voittoa kertyi 1,777 miljardia dollaria, mikä on jopa 42 % enemmän kuin vuosi sitten.

Koko vuoden osalta yhtiön liikevaihto oli 25,785 miljardia dollaria, mikä on 14 % paremmin kuin vuoden 2023 liikevaihto. Liikevaihdosta kertyi voittoa 1,641 miljardia dollaria eli jopa 92 % enemmän kuin edeltävänä vuonna. Yhtiön käyttökate kasvoi vuodessa 3 prosenttiyksikköä 49 %:iin.

Osastokohtaisesti veturina toimi odotetusti datakeskukset, joissa liikevaihto nousi viimeisellä neljänneksellä 3,859 miljardin dollarin ennätyslukemiin. Se on 69 % paremmin, kuin vuotta aiemmin. Koko vuonna datakeskusten liikevaihto oli 12,579 miljardia dollaria, mikä on jopa 94 % paremmin kuin vuonna 2023.

Myös Client-puolella eli käytännössä prosessorimarkkinoilla meni lujaa ja päättyneen neljänneksen liikevaihdoksi saatiin niin ikään ennätykselliset 2,313 miljardia dollaria, 58 % enemmän kuin vuosi sitten. Vuoden 2024 liikevaihto oli puolestaan 7,054 miljardia dollaria, mikä tarkoittaa 52 % kasvua vuoteen 2023 nähden.

Semi-custom-piirit ja näytönohjaimet käsittävä Gaming-osasto ei ole yhtä mairittelevaa katsottavaa; neljänneksen liikevaihto oli vain 563 miljoonaa dollaria mikä on 59 % vähemmän kuin vuosi sitten. Koko vuonna sen liikevaihto oli 2,595 miljardia dollaria, mikä on sekin 58 % vähemmän vuoteen 2023 verrattuna. Ero selittyy merkittäviltä osin konsolitulojen laskulla.

Sulautettujen järjestelmien markkinat olivat nekin mollivoittoiset, päättyneellä neljänneksellä liikevaihto oli 923 miljoonaa dollaria; laskua vuoden takaiseen nähden 13 %. Koko vuonna sulautettujen järjestelmien liikevaihto oli 3,557 miljardia dollaria, 33 % vähemmän kuin vuonna 2023.

AMD odottaa parhaillaan käynnissä olevan neljänneksen liikevaihdon laskevan noin 7,1 miljardiin dollariin, plusmiinus 300 miljoonaa dollaria. Vaikka laskua päättyneeseen neljännekseen nähden olisi selvästi, se olisi kuitenkin noin 30 % paremmin, kuin vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiön odotetaan julkaisevan kuluvan neljänneksen aikana ainakin Radeon RX 9070 -sarjan näytönohjaimet, mistä voi odottaa jonkinlaista piristysruisketta Gaming-osastolle, vaikkei sillä luonnollisestikaan paikata laskeneita konsolituloja semi-custom-piireistä.

Lähde: AMD, uutiskuva: App Economy Insights @ X