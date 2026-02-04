Yhtiö takoi viimeisellä neljänneksellä 10,27 miljardin ja koko vuonna 34,64 miljardin dollarin ennätystulot, kumpikin 34 % vuoden takaista vertailukohtaansa paremmin.

AMD on pitänyt vuoden 2025 viimeisen neljänneksen osavuosikatsauksen, jossa luonnollisesti käsiteltiin myös koko vuoden tulos. Sekä viimeinen neljännes että koko vuosi oli jälleen yhtiölle uusia ennätyksiä.

AMD:n vuoden 2025 viimeinen neljännes toi taloon 10,27 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä on jopa 34 % enemmän kuin vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä. Yhtiön mukaan kasvu tuli pääasiassa datakeskusten sekä prosessori- ja pelipuolen kavusta. Reilun 10 miljardin liikevaihdosta jäi lopulta viivan päälle peräti 1,511 miljardin dollarin nettotulot. Koko vuoden 2025 aikana yhtiön liikevaihto oli 34,64 miljardia, mikä oli niin ikään 34 % paremmin kuin vuonna 2024. Nettotuloa liikevaihdosta kertyi 4,34 miljardia dollaria.

Datakeskusten osuus viime vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihdosta oli yli puolet, 5,38 miljardia dollaria, mikä oli 39 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko vuonna osaston liikevaihto oli 16,64 miljardia, 32 % enemmän kuin vuonna 2024.

Kuluttajaprosessorit ja pelipuolen niputta Client & Gaming puolestaan takoi vuoden päättäneellä neljänneksellä 3,94 miljardin liikevaihdon, mikä oli 37 % enemmän, kuin vuonna 2024. Koko vuosi oli vielä reilusti parempi: 14,55 miljardin liikevaihto mikä on jopa 51 % enemmän kuin vuonna 2024.

Sulautettujen laitteiden Embedded-osaston liikevaihto oli 950 miljoonaa dollaria, 3 % enemmän kuin vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä. Embedded-osaston koko vuoden liikevaihto oli 3,45 miljardia dollaria, mikä on 3 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

AMD odottaa vuoden aloittavalta neljännekseltä noin 9,8 miljardin dollarin liikevaihtoa 300 miljoonan tarkkuudella. Mukaan on laskettu 100 miljoonan edestä Instinct MI308 –kiihdyttimien myyntiä Kiinaan. Yhtiö odottaa sen bruttokatteen olevan noin 55 %.

Lähde: AMD