Firefox 148:n myötä käyttäjä voi kytkeä tekoälyominaisuudet pois ominaisuus kerrallaan tai estää kerralla kaikki nykyiset ja tulevat tekoälyominaisuudet.

Tekoäly on tullut vauhdilla myös nettiselaimiin. Yhtiöt julkaisevat kilpaa erilaisia tekoälyominaisuuksia, halusivat käyttäjät niitä tai eivät.

Mozilla on ilmoittanut ymmärtävänsä ihmisiä ja että se mitä he haluavat ja miten tekoäly muuttaa nettiä ovat kaksi hyvinkin eri asiaa. Yhtiö kertoo monien sen käyttäjäyhteisöstä tehneen äänekkäästi selväksi, etteivät he halua olla missään tekemisissä tekoälyn kanssa.

Tämän johdosta yhtiö tuo Firefox 148 –versioon uuden AI controls –asetuksen, jonka kautta käyttäjä voi kytkeä tekoälyominaisuuksia päälle tai pois joko ominaisuus kohtaisesti tai kaikki kerrallaan. Ominaisuus on ainakin alkuun tulossa ilmeisesti vain selaimen työpöytäversioon.

Firefox 148 –version myötä käyttäjälle annetaan mahdollisuus hallita erikseen viittä ominaisuutta: Translations eli käännöspalvelu, kuvatekstit PDF-tiedostojen kuviin lisäävä Alt text in PDFs, välilehtien ryhmittämisiä ehdottava AI-enhanced tab grouping, linkin takaisen sisällön pääasiat tiivistävä Link previews ja eri tekoälybotteihin kytkeytyvä AI chatbot in the sidebar.

Mozilla lupaa lisäksi, että jos käyttäjä estää kaikki tekoälyominaisuudet, se estää myös tulevat ominaisuudet automaattisesti, eikä se kysele käyttäjältä edes uusien ominaisuuksien käyttöönotosta.

Mozilla julkaisee Firefox 148:n 24. helmikuuta.

Lähde: Mozilla