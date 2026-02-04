Langattomat G325 Lightspeedit tarjoavat kevyttä rakennetta ja noin vuorokauden akunkestoa.

Logitech on julkaissut uudet G325 Lightspeed -kuulokkeensa, jotka saapuvat langattomana tuotekategorian edullisempaan päähän. Uutuutta mainostetaan kevyeksi ja mukavaksi, sillä kuulokkeet painavat 212 grammaa ja paino jakautuu tasaisesti pääpantaan ja korvakuppeihin.

Kuulokkeissa on 32 mm:n elementit ja ne tukevat 24-bittistä äänentoistoa. Langaton Lightspeed-yhteys muodostetaan tietokoneeseen tai pelikonsoliin mukana toimitettavan USB-vastaanottimen avulla. G325 Lightspeedin mikrofoni ei ole perinteistä puomimallia, vaan ”yhdysrakenteinen”.

G325 Lightspeed -kuulokkeet tulevat saataville helmikuussa liilana, mustana ja valkoisena suositushintaan 79,99 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivu