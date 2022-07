Yhtiö varmisti muun muassa ettei se aio tukea NVIDIAn Streamline-rajapintaa, koska ei näe sitä tarpeelliseksi avoimelle FSR 2.0:lle.

AMD:n FidelityFX Super Resolution 2.0 -teknologia saapui markkinoille toukokuussa ja kesäkuussa yhtiö julkaisi sen avoimena lähdekoodina. Nyt AMD:n Director of Game Engineering Nicolas Thibieroz on istunut videochattiin DigitalFoundryn kanssa käydäkseen läpi FSR 2.0:aa ja sen tulevaisuutta.

Markkinoilla on tällä hetkellä temporaaliset skaalaimet sekä AMD:lta että NVIDIAlta, eikä erillisnäytönohjainten markkinoille liittynyt Intelkään ole kaukana perässä omalla XeSS-skaalaimellaan. FSR 2.0 perustuu käsin suunniteltuun algoritmiin ja pyörii käytännössä millä raudalla tahansa, kun DLSS ja XeSS perustuvat ainakin jollain tasolla esiopetettuihin neuroverkkoihin ja vaativat raudalta enemmän. XeSS tulee hyödyntämään Intelin XMX-matriisilaskimia, mutta se toimii myös kaikilla DP4a:ta tukevilla näytönohjaimilla, kun DLSS vaatii NVIDIAn tensoriyksiköt eikä toimi muiden valmistajien näytönohjaimilla.

Haastattelun alkupuolella käydään läpi nykyisen FSR 2.0:n teknistä toteutusta ja lähestymistapoja eri ongelmiin. Esille tulevat niin haamukuvat, joiden eliminointia tullaan Thibierozin mukaan parantamaan jatkuvasti myös tulevaisuudessa.

Mielenkiintoisempaa monelle lienee kuitenkin NVIDIAn Streamline-rajapintaa käsittelevä osuus. Streamline on avoimen lähdekoodin rajapinta, jonka olisi tarkoitus helpottaa eri skaalainten integrointia peleihin. Intel on jo ilmoittautunut mukaan, mutta Thibierozin mukaan AMD ei ole lämmennyt rajapinnalle. Hänen mukaan FSR 2.0:n täysi avoimuus tekee sen integroinnista eri alustoille helppoa eikä kehittäjien ole heidän mielestään järkeä opetella vielä väliin yhtä rajapintaa, josta he eivät hyötyisi. Streamline on saanut osakseen kritiikkiä myös netissä esimerkiksi bugien korjaamattomuudesta.

Thibierozin mukaan AMD:lla on merkittäviä suunnitelmia FSR 2.0:n varalle tulevaisuudessa. Tällä hetkellä kehitystyö keskittyy teknologian viilaamiseen yhtiön kumppaneilta saaman palautteen perusteella. Kysyttäessä mahdollisista parannuksista esimerkiksi tulevien näytönohjainten myötä Thibieroz kieltäytyy vastaamasta suoraan, mutta muistuttaa että yhtiöllä on pitkä historia hyvin skaalautuvista teknologioista ja että AMD aikoo pitää siitä kiinni jatkossakin.

Koneoppimisen osalta AMD:lle oli tärkeää, ettei mitään erillisiä kiihdyttimiä kuten matriisilaskimia tarvittaisi. Jatkossa se ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, etteikö koneoppimistakin voitaisi hyödyntää. Koneoppimisen ja FSR 2.0:n tulevaisuudesta kysyttäessä Thibieroz totesi että ”Tiedätte mitä on tulossa, mutta pelkäänpä etten voi kommentoida asiaa”. AMD:lla ei ole tiettävästi aikeita lisätä koneoppimisrautaa näytönohjaimiinsa, mutta sillä on omat matriisiyksikkönsä Instinct-puolella ja yhtiö aikoo integroida Xilinxin AI Engine -kiihdyttimiä ainakin joihinkin prosessoreihinsa ensi vuodesta alkaen. Aika näyttää, tuleeko millään näistä olemaan kuitenkaan mitään tekemistä FSR:n kanssa.

Lähde: EuroGamer / DigitalFoundry