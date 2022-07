Valmistajalle tyypilliseen tapaan puhelimen jäähdytyksestä huolehtii pienikokoinen tuuletin, joka on myös RGB-valaistu.

Nubian alaisuudessa toimiva pelipuhelimistaan tunnettu RedMagic on laajentanut mallistoaan uudella 7S Pro -mallilla, jonka suorituskyvystä huolehtii Qualcommin viimeisin Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiiri. Qualcommin piirin parina puhelimessa on myös RedMagicin oma Red Core 1 -pelipiiri, joka huolehtii oheislaskennasta kuten äänistä.

Puhelin tarjoaa valmistajan huippumalleille tyypilliseen tapaan aktiivisen jäähdytyksen ja takakuoren vasemmassa ylälaidassa kameroiden vieressä sijaitseva tuuletin on varustettu RGB-valaistuksella, minkä lisäksi puhelimen takakuori muutenkin erottuu tavanomaisista puhelimista varsin selvällä kuvioinnillaan.

RedMagic 7S Pron järjestelmäpiirin pariksi on saatavilla joko 12 tai 18 Gt RAM-muistia ja joko 256 tai 512 Gt tallennustilaa. Puhelimen 5000 mAh:n akku latautuu langallisesti 65 pikalaturilla, joka toimitetaan myös tuotepakkauksessa. 6,8-tuumaisen AMOLED-näytön resoluutio on Full HD+ ja virkistystaajuus 120 Hz. Kosketuksentunnistuksen puolestaan luvataan toimivan 960 Hz:n nopeudella. 16 megapikselin etukameran RedMagic 7S Pro on piilottanut näytön alle ja kyseessä.

Kamerajärjestelmä rakentuu 64 megapikselin pääkamerasta yhdessä 8 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 2 megapikselin makrokameran kanssa.

RedMagic 7S Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 166,27 x 77,1 x 9,98 mm

Paino: 235 grammaa

Gorilla Glass 5 näytön suojana, metallirunko, lasinen takakuori

6,8” AMOLED-näyttö, 1080 x 2400, 120 Hz, 960 Hz kosketuksentunnistus

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiiri

12 tai 18 Gt LPDDR5-RAM-muistia

256 tai 512 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G, NSA/SA (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78)

LTE, Dual SIM

(Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass

Kolmoiskamerajärjestelmä 64 megapikselin pääkamera (Samsung Isocell GW3), f1,79, 82° 8 megapikselin ultralaajakulmakamera (Hynix Hi-846), f2.2, 120° 2 megapikselin makrokamera (Omnivision OV02A10)m f2.4, 78°

16 megapikselin etukamera näytön alla

5000 mAh:n akku, USB-C (3.0), 65 watin pikalataus

Android 12, RedMagic OS 5.5’

RedMagic 7S Pro tulee tilattavaksi valmistajan omasta verkkokaupasta ja sen toimitukset käynnistyvät 9. elokuuta. 12 Gt RAM-muistilla ja 256 Gt tallennustilalla puhelimen suositushinta on 779 euroa ja 18 / 512 Gt muistivarianttina puolestaan 949 euroa.

Lähde: RedMagic