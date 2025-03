Yhtiön kuluttajapuolen johtaja David McAfeen mukaan uusien näytönohjainten kysyntä on ollut ennennäkemättömän kovaa, mutta lupaa suositushintaisia malleja lisää myyntiin, kunhan se saa toimitetuksi kylliksi Navi 48 -grafiikkapiirejä AIB-valmistajilleen.

AMD julkaisi uudet RDNA 4 -arkkitehtuuriin perustuvat Radeon RX 9000 -sarjan näytönohjaimet reilu viikko sitten. Yhtiön kuluttajapuolen johtaja David McAfee on nyt ollut HotHardwaren haastattelussa Radeon-näytönohjainten ja tällä viikolla myyntiin tulleiden uusien Ryzen 9000X3D -prosessoreiden julkaisun jälkitunnelmien tiimoilta.

HotHardwaren haastatteleman McAfeen mukaan uusien Radeon-näytönohjainten kysyntä on ollut julkaisun yhteydessä maailmanlaajuisesti jopa ennennäkemättömän kovaa ja se on näkynyt myös kaupoissa. Etenkin suositushintaiset mallit katosivat kauppojen varastoista kuluttajien ostoskoreihin sekunneissa.

Julkaisun menestys näkyy myös saksalaisen ComputerBasen keräämissä tilastoissa, joista 3DCenter loi yllä olevan piirakkakaavion. Sivuston lukijat ostivat sen mukaan viikossa jopa 2,4 kertaa niin monta Radeon RX 9000 -näytönohjainta, kuin GeForce RTX 50 -sarjan näytönohjaimia koko niiden myynnissä olon aikana. Ylivoimaisesti suurin osa näytönohjaimista oli nopeampaa Radeon RX 9070 XT -mallia, jota pidetään yleisesti selkeästi perusmallia parempana hinta-nopeussuhteeltaan. Kyselyyn vastasi 4219 lukijaa, joista 726 oli ostanut näytönohjaimen tämän vuoden puolella.

Moni kuluttaja on kuitenkin huolissaan näytönohjainten hinnoista, sillä suositushintaisia näytönohjaimia ei ole julkaisun ensisekuntien jälkeen enää näkynyt. McAfeen mukaan toisin kuin prosessorimarkkinoilla, jossa AMD paketoi prosessorit laatikoihin ja lähettää ne suoraan myyntiin, yhtiöllä on näytönohjainten puolella vain rajallisesti mahdollisuuksia vaikuttaa niiden jälleenmyyntihintoihin. Näytönohjaimissa yhtiö toimittaa grafiikkapiirit AIB-valmistajille, jotka sitten asentavat ne useisiin erilaisiin itse suunnittelemiinsa malleihin, joista osa on luonnollisesti muita kalliimpia. Hän kuitenkin lupaa myös suositushintaisten näytönohjainten palaavan myyntiin, kunhan kysyntä tasaantuu ja AMD saa toimitettua kylliksi Navi 48 -grafiikkapiirejä AIB-valmistajilleen. McAfee lupasi jo ennen julkaisua, ettei virallinen suositushinta ole vain julkaisun erikoistarjous ja uskoo lupauksensa pitävän siis myös jatkossa.

Tehokkaimmaimman pään ns. ”halo-näytönohjaimia” odottaville McAfee ehdottaa jäitä hattuun. McAfee toistaa tilastoa, jonka mukaan suurin osa markkinoista ostaa alle 700 dollarin näytönohjaimia ja tällä hetkellä AMD:lle on tärkeintä kasvattaa markkinaosuuttaan, jolla saadaan parannettua paitsi yhtiön sijaa kuluttajien mielissä, myös enemmän kehittäjiä huomioimaan sen näytönohjaimet peleissä nykyistä paremmin. Hän kuitenkin lisää, että yhtiöllä on tietenkin toiveita kattaa koko näytönohjainmarkkinoiden skaala, mutta sen aika ei ole nyt.

Lähteet: Tom’s Hardware, HotHardware @ YouTube