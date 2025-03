Testissä OnePlussan 349 euron hintainen kolmannen sukupolven Watch-älykello.

OnePlus ravisteli vuosi sitten hieman älykellomarkkinaa julkaisemalla Watch 2 -mallinsa, joka oli neljän päivän akunkeston tarjoava Wear OS -täysälykello. Suoritus oli siinä valossa vaikuttava, että Applen ja Samsungin viimeaikaiset täysälykellot kykenivät tyypillisesti 1-2 päivän akunkestoihin. Uusi Watch 3 jatkaa pitkälti edeltäjänsä linjoilla, mutta valmistajan mukaan käyttäjäpalautetta on kuunneltu ja se näkyy uuden mallin parannuksissa.

Watch 3:n suositushinta on 349 euroa, eli hinta on noussut edeltäjämallista 20 eurolla. Värivaihtoehtoja on kaksi – testikappaleemme vihreällä rannekkeella varustettu Emerald Titanium sekä tummanharmaa Obsidian Titanium.

Tutustumme tässä artikkelissa Watch 3:een ja erityisesti sen tarjoamiin uudistuksiin useamman viikon ympärivuorokautisen käyttötestijakson pohjalta.

