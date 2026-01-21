AMD:n David McAfee kehuu pitkäaikaisten suhteiden muistivalmistajiin takaavan piirien saatavuuden, mutta valitettavasti nykysuhdanteissa nekään tuskin auttavat hinnoittelussa merkittävästi.

Kohonneet muistihinnat näkyvät jo käytännössä kaikkialla. Myös näytönohjainten hinnoissa on nostopaineita ja joitain hinnankorotuksia on ehditty jo tekemäänkin.

AMD:n Ryzen- ja Radeon-tuotteita hallinnoiva David McAfee on kertonut haastattelussa yhtiön tekevän voitavansa minimoidakseen näytönohjainten hintojen kohotukset. McAfee kertoo yhtiön rakentaneen vuosien varrella hyvät suhteet eri muistivalmistajiin, mikä varmistaa muistipiirien saatavuuden jatkossakin. Valitettavasti muistipiirien hintoihin pitkilläkään suhteilla ei nykysuhdanteessa liene merkittävää vaikutusta.

AMD on joutunut jo nyt nostamaan eri näytönohjaintensa hintoja muistien kohonneiden hintojen vuoksi. Tom’s Hardwaren seurannan mukaan tuoreimpaan RDNA 4 -arkkitehtuuriin perustuvista malleista Radeon RX 9600 XT 8 Gt:n hinta on noussut viimeisen kolmen kuukauden aikana 10 %, RX 9060 XT 16 Gt:n 14 %, RX 9070:n 15 % ja RX 9070 XT:n 17 %. Pykälää vanhemman RDNA 3 -arkkitehtuurin puolella hinnat ovat nousseet puolestaan RX 7600 XT:n kohdalla 13 %, RX 7800 XT:n 6 %, RX 7900 XT:n 4 % ja RX 7900 XTX:n 10 %.

Epävirallisen tiedon mukaan AMD on kohottanut itse hintoja 10 dollaria per 8 Gt muistia loppujen selittyessä markkinoiden hintavaihteluilla. Verrokiksi NVIDIAn näytönohjainten hinnat ovat Tom’s Hardwaren mukaan nousseet samassa ajassa selvästi enemmän: GeForce RTX 5080:n jopa 35 % ja RTX 5090:n peräti 79 %. Toisaalta Intelin Arc B570:n ja B580:n hinnat eivät ole nousseet lainkaan, vaan jopa laskeneet. Kolmen kuukauden aikana Arc B570:n hinta on laskenut jopa 9 ja B580:n 4 %.

NVIDIAn on viime aikoina huhuttu leikkaavan tiettyjen mallien tuotantoa, joissa muistin määrä suhteessa tuotteen hintaan on suhteettoman suuri verrattuna muihin. Myös AMD:n kerrotaan turvautuvan hieman vastaavan kaltaiseen taktiikkaan. Prohardver-sivuston mukaan yhtiön Radeon RX 9070 jää jatkossa pieneen sivuosaan, sillä sen muistit suhteessa jälleenmyyntihintaan maksavat luonnollisesti enemmän, kuin samalla muistimäärällä varustetussa Radeon RX 9070 XT:ssä.

Lähteet: Tom’s Hardware, VideoCardz Uutiskuva on luotu hyödyntäen tekoälymallia.