Kun pelaajaa ammutaan pelissä, ampuu tietokoneeseen yhdistetty viritelmä pelaajaa ilotulittein ja kun pelissä sataa, kastuu myös pelaaja.

Aika ajoin netissä tulee vastaan mielenkiintoisia projekteja, joissa harrastajat tai muut oman elämänsä insinöörit rakentavat mitä mielenkiintoisempia simulaattoreita tai muita virityksiä pelikokemuksen parantamiseksi. Tuoreimman tempauksen takana on tarkemmin tuntematon kiinalaisinsinööri, jonka tietokone ampuu oikeasti takaisin.

X-käyttäjä Interesting_aIl on julkaissut lyhyehkön videon, jossa näkyy kuvauksen mukaan kiinalaisinsinöörin virittelemä pelitietokone. Se poikkeaa normaalista koko huoneen kattavien lisävarusteidensa kautta; tietokone osaa ampua pelaajaa takaisin erilaisin pyroteknisin efektein, sähköshokein ja ilotulittein sekä simuloida niin sadetta kuin tuultakin.

A Chinese engineer turned a standard gaming setup Into a physical combat rig that fights back in real time pic.twitter.com/ak81K4jMqW — Interesting As Fuck (@interesting_aIl) January 17, 2026

Lisävarusteet reagoivat pelin tapahtumiin ja kun pelaajaa ammutaan, ampuu tietokone tätä takaisin. Kun pelissä on sadetta, kastelee sadetuskone koko huoneen tuulettimien puhaltaessa myrskylukemia sisätiloihin. Tässä tilanteessa näyttö näyttäisi kuitenkin olevan pelastettu jonnekin kauemmas suojaan pahimmilta sateilta. Viimeisessä skenaariossa pelaajaa kuritetaan myös raajakohtaisilla sähköshokeilla.

Pelaaja on luonnollisesti varustautunut videolla erinäisin suojin, ettei osuvat ilotulitteet tai muut tee oikeaa vahinkoa, mutta meno on videon perusteella siitä riippumatta varsin rajua. Vaikkei projektin takana olevasta insinööristä ole tällä haavaa sen tarkempaa tietoa, epäilee Tom’s Hardware sen takana olevan mahdollisesti nimimerkki Blyat, joka on aiemmin julkaissut Bilibili-palvelussa videoita rakentamastaan tankkisimulaattorista World of Tanksiin.

Lähde: Tom’s Hardware