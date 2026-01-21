Konsoleiden emolevyt on asennettu kotelon sisään Applen vanhasta Mac Prosta lainattuun kolmioasetelmaan yhteisellä jäähdytyksellä ja Arduinon ohjaamalla virransyötöllä sekä näyttöulostuloilla.

Harrastajat ovat jo pidemmän aikaan luoneet omia erikoisversioitaan konsoleista. Erityisen suosittuja ovat olleet kannettavan muotoon muutetut konsolit, mutta myös erikoisempia ideoita on ehditty toteuttaa jo maailman sivu.

Tuorein erikoisempi konsoliviritelmä on kiinalaisen nimimerkki 小宁子 XNZ:n käsialaa. XNZ paketoi yksiin kuoriin Microsoftin Xbox Series X-, Nintendon Switch 2- ja Sonyn PlayStation 5 -konsolit ja se on nimetty ”Ningtendo PXBOX 5”:ksi. Kaikki kolme konsolia pyörivät yksissä kuorissa ja samalla virtalähteellä, joten kyse ei ollut vain niiden yksinkertaisesta paketoinnista yksiin kuoriin.

Konsoliyhdistelmän alkuasetelmaan haettiin mallia Applen roskikseksikin haukutusta pyöreästä Mac Pro -mallista, jossa piirilevyt olivat asetettu kolmioasetelmaan jäähdytyksen istuessa niiden keskellä. PXBOXissa kolmion kullakin sivulla on yhden konsolin piirilevy ja keskellä yksinkertaisella vahavalulla luotu alumiinisiili. Karkea alumiinisiili on läpi puhaltavan Phanteks T30 120 mm -tuulettimen kanssa riittävä, sillä varsinainen kontakti PlayStation 5:n ja Xbox Series X:n kuumiin piireihin tehdään korkealaatuisemmilla kuparikylmälevyillä. Switch 2 vähävirtaisena laitteena ei tarvitse erillistä kuparilevyä, vaan se saadaan jäähtymään riittävästi ilmankin.

Koko komeudelle syötetään virtaa yhdellä 250 watin GaN-virtalähteellä. Pieneltä kuulostava virtalähde riittää, kunhan pelejä pelataan vain yhdellä konsolilla kerrallaan. Sekä PS5:n että Xboxin kulutuksen kerrotaan olevan alle 5 wattia lepotilassa ja maksimissaan 225 wattia rasituksessa, joten Switchin jäädessä selvästi näiden alle kahdelle riittää aina lepovirtaa, vaikka yksi konsoli puhkuisi täyttä höyryä. Virtalähteen virransyöttöä, näyttöulostulojen vaihtoja ja kotelon LED-valaistusta ohjataan mukaan mahdutetulla Arduino-minitietokoneella.

Lähde: Tom’s Hardware