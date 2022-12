AMD myöntää lämpötilaongelmat Radeon RX 7900 XTX:llä

Olemme io-techissä raportoineet heti julkaisusta lähtien AMD:n omaan suunnitteluun perustuvan Radeon RX 7900 XTX -näytönohjaimen lämpötilaongelmista. Suurin osa näytönohjaimista toimii normaalisti eli Navi 31 -grafiikkapiirin lämpötila on 3D-rasituksessa reilu 60 astetta ja piirin keskeltä mitattu kuumin hotspot-lämpötila reilu 80 astetta. Joillain käyttäjillä grafiikkapiirin hotspot-lämpötila on kuitenkin 110 astetta, joka on samalla piirin maksimi ja sen seurauksena grafiikkapiirin kellotaajuus saattaa automaattisesti throttlata eli laskea ja tuulettimet huutavat täysillä (3000 RPM).

Ongelmatapauksista on raportoitu niin Suomessa io-techin TechBBS-foorumin käyttäjien keskuudessa kuin ulkomailla Redditissä. Nyt AMD on antanut aiheeseen liittyen ensimmäisen virallisen lausunnon.

”We are aware that a limited number of users are experiencing unexpected thermal throttling on AMD Radeon RX 7900 XTX graphics cards (reference models made by AMD). Users experiencing unexpected thermal throttling of an AMD Radeon RX 7900 XTX should contact AMD Support.”