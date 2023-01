Operaattoreiden vuoden myydyimpien puhelinten valtikat ovat jälleen pääosin Applen ja Samsungin käsissä

Sekä DNA:lla että Telian kuluttajapuolella vuoden myydyimmäksi puhelimeksi ylsi Applen iPhone 13, mutta Elisan kuluttajapuolella ykkössijaa pitää OnePlus Nord CE 2 Lite.

Suomen kolme suurinta operaattoria ovat tuttuun tapaan julkaisseet jälleen listansa vuoden myydyimmistä älypuhelimista. Aiemmista vuosista totuttuun tapaan myyntilistauksia hallitsevat varsin suurella osuudellaan sekä Applen iPhonet että erityisesti edullisemmat Samsungin Galaxy -mallit. Toisaalta myös niin ikään viime vuonna Elisan listauksessa nähty OnePlussan edullisen laitteen pitämä ykkössija kuluttajapuolen myynneissä on periytynyt myös vuodelle 2022.

Viime vuonna operaattorit nostivat markkinoiden selväksi liikkeeksi 5G-puhelinten yleistymisen ja tänä vuonna 4G-yhteyksiin jääviä laitteita listoilla olikin enää vain muutamia. Vuoden 2022 uutena ilmiönä Elisa mainitsee puhelinten ulkopuolelta eSIM:n sisältävien älykellojen myynnin kasvun.

DNA:n vuoden myydyimmät puhelimet vuonna 2022

Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A52s 5G Xiaomi Redmi 9C NFC* OnePlus Nord CE 2 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A13* Apple iPhone 11* Apple iPhone 13 Pro Max 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Samsung Galaxy A32 5G Samsung Galaxy A03*

*) 4G-puhelin. Muut listalla olevat puhelimet ovat 5G-puhelimia.

DNA:n 15:n myydyimmän puhelimen listalla on 5 Applen iPhonea, 7 Samsungia, 2 Xiaomia ja 1 OnePlus. Vuoden 2022 lippulaivalaitteista listaukseen on mahtunut vain alkuvuodesta julkaistu edullisempaa lippulaivapäätä edustava Samsung Galaxy S21 FE, minkä lisäksi mukana on myydyimmänkin paikkaa pitäviä iPhoneja vuodelta 2021, 2020 ja 2019.

Elisan vuoden myydyimmät puhelimet vuonna 2022, kuluttajat

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G Apple iPhone 13 5G Xiaomi Redmi Note 10 5G Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A13 OnePlus Nord 2 5G Samsung Galaxy A32 5G Xiaomi Redmi 9C NFC Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A13 5G Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 13 Pro 5G

Elisan vuoden myydyimmät puhelimet vuonna 2022, yritykset

Apple iPhone 13 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A32 5G Enterprise Edition Samsung Galaxy XCover 5 Enterprise Edition Apple iPhone 13 Pro 5G Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy S21 FE 5G Apple iPhone 13 mini 5G Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A52s 5G Samsung Galaxy A22 5G Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone SE 5G Apple iPhone 14 Pro 5G

Elisan listauksen kärkipäätä pitää kuluttaja-asiakkaiden puolelta OnePlussan Nord CE 2 Lite 5G, minkä lisäksi 15 myydyimmän joukkoon on päässyt myös Nord 2 5G toisena OnePlussana. Lisäksi myydyimpien joukossa on 2 Xiaomia, 4 Applea ja 7 Samsungia. Elisan kuluttajalistauksen lippulaivatilanne vastaa DNA:ta eli mukana on vanhempien iPhonejen lisäksi Samsungin Galaxy S21 FE.

Elisan yritysmyynnin listalla puolestaan ykkössijaa pitää iPhone 13 ja kaiken kaikkiaan 7 Applen lisäksi joukosta löytyy 8 Samsungia, eli muut valmistajat eivät ole listalle päässeet.

Telian vuoden myydyimmät puhelimet vuonna 2022, kuluttajat

Apple iPhone 13 5G Samsung Galaxy A52s 5G OnePlus 9 5G Samsung Galaxy A22 5G Apple iPhone 12 5G Samsung Galaxy A02s Samsung Galaxy A53 5G Apple iPhone 13 Pro Max 5G Apple iPhone 13 Pro 5G OnePlus Nord CE2 Lite 5G

Telian vuoden myydyimmät puhelimet vuonna 2022, yritykset

Samsung Galaxy A33 5G Samsung Galaxy A53 5G Samsung Galaxy A32 5G iPhone 13 5G Samsung Galaxy Xcover 5 Samsung Galaxy A32 LTE Samsung Galaxy S22 5G iPhone SE 5G Samsung Galaxy A13 LTE iPhone 12 5G

Telia ilmoittaa 15 myydyimmän sijaan vain 10 myydyintä ja Elisalta tuttuun tapaan myös Telia on erotellut yritys- ja kuluttajamyynnit omiksi listoikseen. Telian kuluttajapuolella myydyimpien joukossa on 4 Applea, 4 Samsungia ja 2 OnePlussaa. Telialla Samsungilta ei ole mahtunut myydyimpien mukaan lainkaan lippulaivalaitteita, mutta mielenkiintoisesti OnePlussan vuoden 2021 OnePlus 9 on sijoittunut mukaan kolmanneksi myydyimpänä.

Yrityspuolella Teliallakin listaus on täysin Samsungin (7 kpl) ja Applen (3 kpl) hallussa. Samsungilla on kolmoisvoitto Galaxy A33:lla, A53:lla ja A32:lla.

Lähteet: DNA, Elisa, Telia