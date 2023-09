AMD on tuonut Phoenix2:n markkinoille kaikessa hiljaisuudessa Ryzen Z1 -prosessorina

Nimeämättömällä käsikonsoliluokan tietokoneella ajetut testit varmistavat myös, että Zen 4 ja Zen 4c -ytimet ovat aivan yhtä nopeita samalla kellotaajuudella.

AMD:n Phoenix2 on yhtiön ensimmäinen hybridiprosessori. Nyt on selvinnyt, että se on ehditty tuomaan jo markkinoillekin kaikessa hiljaisuudessa.

Nyt Kiinasta on tullut julki nimeämättömäksi jääneen käsikonsoliluokan tietokoneesta. Se on varustettu AMD:n Ryzen Z1 -prosessorilla ja testien aikana kävi ilmi, että se on varustettu Z1 Extremen Phoenixin sijasta Phoenix 2 -prosessorilla. Prosessorin todellinen luonne oli sikäli yllätys, että AMD ei julkaisun yhteydessä tuonut ilmi prosessorin kahdenlaisia ytimiä.

Ryzen Z1:n kuudesta ytimestä kaksi on täyskokoisia Zen 4 -ytimiä ja niiden maksimi Boost-kellotaajuus on 4,9 GHz. Neljän Zen 4c -ytimen maksimi Boost-kellotaajuus on puolestaan selvästi matalampi 3,5 GHz. AMD on kertonut jo aiemmin kellotaajuuksien uhrauksen olleen yksi avaintekijöistä Zen 4:n kutistamisessa Zen 4c:ksi. Toiminnallisuudeltaan ytimet ovat identtisiä keskenään ja tukevat esimerkiksi SMT-teknologiaa. Prosessorin TDP-arvo on konfiguroitavissa 15 ja 30 watin välillä.

David Huang on ajanut prosessorilla sekä käytännön että teoreettisia testejä, joissa osaltaan vertaillaan myös Zen 4- ja Zen 4c -ytimiä keskenään. Zen 4 on oletuksena luonnollisesti nopeampi, mutta samalle kellotaajuudelle pakotettuna prosessorit toimivat odotetusti aivan yhtä nopeasti keskenään. Ydinvertailun lisäksi koko prosessoria on testattu 25 watin TDP:lle konfiguroitua Ryzen 7 7840U:ta vastaan, mutta sillä on puolellaan kaksi ydintä enemmän. Toisaalta Z1:llä on testeissä käytössä LPDDR5X-7500-muistia, kun 7840U joutuu tyytymään LPDDR5-6400-muisteihin.

Cinebenchissä 25 watin 7840U peittoaa kaikkien ydinten testeissä odotetusti Z1:n sekä 15 että 30 watin TDP:llä, kiitos lisäydinten. Z1-tulokset kuitenkin näyttävät kuinka paljon 15 watin TDP jättää suorituskykyä pöydälle ja samalla miten jokainen lisätippa suorituskykyä maksaa edellistä enemmän, kun tuplaamalla TDP 30 wattiin tulos paranee liki 30 %.

Kenties mielenkiintoisinta antia testeissä ovat kuitenkin pelitestit, joissa huolimatta vain 4 Compute Unit -yksikön grafiikkaohjaimesta 30 watin Z1 onnistuu parhaassa tapauksessa jopa peittoamaan 7840U:n 12 Compute Unit -yksiköllä. Kyseessä on kuitenkin vain CU-määrän merkittävyyden vahvistavasta poikkeuksesta Star Rail -pelissä, sillä muissa testeissä 7840U vie pakkaa 24-57 %:n erollla. Syystä tai toisesta 3DMark-testeissä TDP:n vaikutus Z1:n suorituskykyyn oli minimaalinen ja välillä täysin olematon, kun pelitesteissä erot lähempänä odotettua luokkaa.

