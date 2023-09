Viper V3 Hyperspeed toimii massasta poiketen AA-paristolla, jonka luvataan jaksavan 280 tuntia 1000 hertsin HyperSpeed- tai 75 tuntia 4000 hertsin HyperPolling-yhteydellä.

Kaikkien pelaajien sankari, aikamme lifestyle-brändi Razer pitää RazerCon 2023 -tapahtuman viikon kuluttua 21. syyskuuta. Yhtiö ei kuitenkaan ole sitonut julkaisujaan tapahtumaan, vaan on julkaissut esports-ammattilaisten kanssa suunnitellun ja ammattipelikentille suunnatun Viper V3 Hyperspeed -pelihiiren. RGB-valaistus on jätetty kokonaan pois ilmeisesti sen tarjoaman selvän kilpailuedun vuoksi.

Razer Viper V3 Hyperspeedin on uusi tulokas sarjaan sinänsä, ettei V2 Hyperspeediä ei ole olemassa. Uusi malli poikkeaa myös ulkonäöltään merkittävästi sarjan edellisestä mallista V2 Prosta. Hiiri on päällystetty soft touch -pinnoitteella ja koko hiiren kaari on yhtenevä, kun V2 Prossa pääpainikkeet oli muotoiltu jättämään selvä aukko runkoa ennen. Hyperspeedissä myös sensoria on selvästi edempänä. Viper-perheelle tuttuun tapaan V3 Hyperspeed on muotoilultaan symmetrinen, joskin peukalopainikkeet on aseteltu oikeakätistä käyttöä ajatellen.

Viper V3 Hyperspeedin silmänä toimii yhtiön oma optinen Focus Pro 30K -sensori, jonka luvataan pysyvän kyydissä maksimissaan 750 IPS:n nopeuksissa ja 70 G:n kiihdytyksissä. Sensori tukee asymmetristä toimintakorkeutta, jossa seuranta kytkeytyy päälle ja pois eri korkeuksissa. Asteikko on myös kasvanut vanhempien versioiden 3:sta tasosta jopa 26 pykäläiseksi. Smart Tracking -ominaisuus puolestaan huomioi pinnan epätasaisuudet hiiren nostokorkeudessa ja Motion Sync -teknologia lupaa synkronoida hiiren lähettämän datan PC:n hakusyklin kanssa niin hyvin, että hiiren tarkkuus on havaittavasti parempi.

Uusi Viper tarjoaa yhteensä kahdeksan ohjelmoitavaa painiketta, joskin tässä tapauksessa Razer laskee rullan painamisen lisäksi kummankin pyörityssuunnan omiksi painikkeiksiin, koska ne voi ohjelmoida uudelleen. Pääpainikkeissa käytetään Razerin omia Mechanical Switches Gen-2 -kytkimiä, joille luvataan 60 miljoonana klikkauksen elinikä.

Mielipiteitä varmasti jakava ratkaisu on se, ettei langattomassa pelihiiressä ole lainkaan USB-liittimiä, mutta selityskin on yksinkertainen: se toimii yhdellä AA-paristolla. Yhden pariston luvataan riittävän 280 tunnin pelaamiseen normaalilla HyperSpeed Wireless -yhteydellä tai 75 tuntia 4000 hertsin HyperPolling Wireless -yhteydellä. HyperPolling Wireless -yhteyden vaatima vastaanotin ei tule hiiren mukana, vaan se on ostettava erikseen.

Razer Viper V3 HyperSpeed saapuu myyntiin välittömästi ja se on hinnoiteltu yhtiön omassa verkkokaupassa 79,99 euroon. Mikäli haluaa samaan pakettiin myös HyperPolling-yhteyden mahdollistavan vastaanottimen, saa ne yhteishintaan 96,99 euroa, kun erikseen ostettuina ne tekisivät 134,97 euroa.

