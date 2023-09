Huawei esitteli uudet vähävirtaiset Watch GT 4 -älykellonsa

Huawein Watch GT -mallisto päivittyi neljänteen sukupolveensa. Tarjolla on eri koko- ja ulkonäköversioita sekä sirompaan että roskimpaan makuun.

Huawein on esitellyt tänään Barcelonassa uudet Watch GT 4 -älykellonsa. GT-mallisto asemoituu alkukesästä julkaistujen Watch 4 -mallien alapuolelle tarjoten hieman suppeammat ominaisuudet, mutta pidemmän akunkeston. Watch GT 4 tulee saataville sirompiin ranteisiin sopivassa 41 mm koossa sekä suuremmassa 46 mm koossa. Ensin mainittuun on tarjolla kaksivärinen Piano Key -ranneke, metallinen Milanese-punosranneke sekä valkoinen nahkaranneke. Suuremmassa versiossa on tarjolla teräsranneke, nahkaranneke ja kumiranneke. Kellon kuoret ovat terästä ja taustakuori polymeerikomposiittia. Rakenne on IP68 suojattu.

41 mm mallissa näytön läpimitta on 1,32 tuumaa ja 46 mm mallissa 1,43 tuumaa. Molemmissa malleissa AMOLED-paneelin resoluutio on 466 pikseliä läpimitalla. Yhteys puhelimeen tapahtuu Bluetooth 5.2:n avulla ja kellossa on myös NFC, kaiutin ja mikrofoni. Pienemmän mallin akku on kooltaan 323 mAh ja suuremman 524 mAh. Akunkesto on aiempien Watch GT -sukupolvien tapaan hyvä – virtaa luvataan riittävän suuremmalle mallille pariksi viikoksi ja pienemmälle viikoksi. Lataaminen tapahtuu langattomasti ja täysi lataus saavutetaan noin 100 minuutissa. Kaksitaajuuksisen satellittipaikannuksen kerrotaan olevan 30 % aiempaa parempi ja toimivan myös tiiviisti rakenntussa kaupungissa juostessa. Kellot ovat yhteensopivia sekä iOS- että Android-puhelimien kanssa.

Ohjelmistopuolella Huawei kertoo keskittyneensä urheilu- ja terveysominaisuuksien parantamiseen. Taustalla toimii päivitetty TruSeen 5,5+ -sykemittausalgoritmi, joka hyödyntää mittausten analysoinnissa tekoälyä. Uusia terveysominaisuuksia ovat mm. 15 % aiempaa tarkemmin kuukautiskierron ensimmäisen päivän ennustava Menstrual Cycle Management 3.0 ja unenaikaisen hengityksen seurantaan kehitetty Sleep Breathing Awareness. TruSleep-unenseuranta on myös päivitetty 3.0-versioon ja se tarjoaa entistä paremaa tietoa unisykleistä. Sovelluspuolella uutta on Stay Fit, joka avustaa käyttäjää kalorienhallinnassa. Yli 100 urheilutilan joukkoon on lisätty mm. padel ja e-urheilu. Kellon käyttöliittymässä on tehty uudistuksia sovellusvalikkoon ja pikavastauksiin.

Huawei Watch GT 4 -malliston ennakkomyynti alkaa Suomessa välittömästi 14. syyskuuta ja kauppoihin ne saapuvat 2. lokakuuta. 46 mm malli kumihihnalla maksaa 249 euroa, teräksisestä mallista teräshihnalla pyydetään 369 euroa. Pienempi 41 mm versio maksaa valkoisella nahkarannekkeella 249 euroa, Milanese-rannekkeella 299 euroa ja hopeisella teräsrannekkeella 399 euroa.

Yritys esitteli samassa tapahtumassa myös FreeBuds Pro 3 -kuulokkeet, Eyewear II -älylasit, Huawei Watch Ultimate Gold Edition -kultakellon sekä uudet MatePad -tabletit

PaperMatte-päivityksillä.

Lähde: sähköpostitiedote