Zen 3 -arkkitehtuuri ehtii tälle vuodelle sekä palvelinten että kuluttajamallien osalta, minkä lisäksi Lisa Su varmisti RDNA2:n tulevan kattamaan koko tuotekirjon edullisista malleista tehomalleihin asti.

AMD on pitänyt osavuosikatsauksensa toisen vuosineljänneksen osalta. Yhtiön liikevaihto nousi 1,93 miljardiin dollariin, mikä oli samalla yhtiön kaikkien aikojen ennätys. Nettovoittoa tästä kertyi 157 miljoonaa dollaria.

Osavuosikatsauksen yhteydessä ei kuultu juurikaan uutta tulevista tuotteista, vaan lähinnä toistoa aiemmasta. Zen 3 -arkkitehtuuri on edelleen aikataulussaan ja yhtiö julkaisemaan ensimmäiset Zen 3 -kuluttajaprosessorit sekä Milan-koodinimelliset Epyc-prosessorit vuoden loppupuolella. Zen 3 -kuluttajaprosessorit viitannee Vermeer-arkkitehtuuriin, vaikkei sitä ole erikseen varmistettu, sillä Threadrippereitä tai APU-piirejä tuskin tullaan näkemään tänä vuonna. 5 nanometrin prosessilla toteutettava Zen 4 on puolestaan parhaillaan suunnittelupöydällä ja se on tarkoitus julkaista ensi vuoden lopulla.

Näytönohjainpuolella toistui niin ikään tutut kuviot: RDNA2-arkkitehtuuri ja siihen perustuva ”Big Navi” tullaan julkaisemaan vuoden loppupuolella ja arkkitehtuurista tullaan julkaisemaan piirejä läpi koko tuotekirjon, joskin osa niistä tullaan julkaisemaan vasta ensi vuoden puolella. Spekulaatiot RDNA1-sirujen uusiokäytöstä voitaneen siis haudata viimeistään nyt lopullisesti. RDNA2-arkkitehtuuria hyödynnetään myös sekä Microsoftin Xbox Series X- että Sonyn PlayStation 5 -konsoleissa, jotka julkaistaan niin ikään loppuvuodesta. Myös pitkään odotettu Arcturus-koodinimellä tunnettu ensimmäinen CDNA-siru laskentapuolelle tullaan julkaisemaan kuluvan vuoden aikana.

Lähde: AMD @ Seeking Alpha