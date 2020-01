Lisa Su kertoi puhelun tulkitsijasta riippuen yhtiön joko päivittävän RDNA-näytönohjaimet RDNA2-arkkitehtuuriin tai päivittävänsä RDNA-näytönohjaimet ja julkaisevansa lisäksi RDNA2-näytönohjaimen.

AMD on pitänyt menneen vuoden viimeisen osavuosikatsauksen. Ennätysvuoden viimeisessä katsauksessa saatiin muun muassa lisää tietoa näytönohjainpuolen suunnitelmista.

AMD:n vuoden 2019 viimeinen vuosineljännes sujui myös näytönohjainten osalta positiivisissa merkeissä. Yhtiön mukaan se kasvatti Navi- eli RDNA-arkkitehtuuriin perustuvien RX 5000 -näytönohjainten siivittämänä toimituksiaan kaksinumeroisin prosentein vuoden takaiseen neljännekseen nähden. Myös mobiilipuolen Navit ovat tulleet jo saataville ensimmäisissä malleissa, kuten Applen MacBook Pro -kannettavissa.

Instinetin David Wong kysyi konferenssipuhelun kyselytuokiossa AMD:n toimistujohtaja Lisa Sulta tarkempia tietoja yhtiön tämän vuoden näytönohjainsuunnitelmista. Vastauksesta on tällä hetkellä olemassa kaksi tulkintaa, jotka eroavat toisistaan pienin mutta merkittävin osin.

Konferenssipuheluita litteroivan Seeking Alphan mukaan Lisa Su vastasi näin:

Yes. So, in 2019, we launched our new architecture in GPUs, it’s the RDNA architecture and that was the Navi based products. You should expect that those will be refreshed in 2020 and will have next generation RDNA architecture that will be part of our 2020 lineup. So we are pretty excited about that and we will talk more about that at our Financial Analyst Day. And on the data center GPU side, you should also expect that we will have some new products in the second half of this year.

AnandTech taas tulkitsi Sun vastauksen näin:

In 2019, we launched our new architecture in GPUs, it’s the RDNA architecture, and that was the Navi based products. You should expect that those will be refreshed in 2020 – and we’ll have a next generation RDNA architecture that will be part of our 2020 lineup. So we’re pretty excited about that, and we’ll talk more about that at our financial analyst day. On the data centre GPU side, you should also expect that we’ll have some new products in the second half of this year.

Seeking Alphan tekstin mukaan Sun vastaus tarkoittaisi yhtiön päivittävän Navi-arkkitehtuuriin perustuvat näytönohjaimet tänä vuonna RDNA2-arkkitehtuuriin. AnandTechin tulkinta sen sijaan jättää sijaa myös vaihtoehtoiselle tulkinnalle, jonka mukaan nykyiset RDNA-näytönohjaimista julkaistaisiin tänä vuonna päivitysversiot, jonka lisäksi tulisi RDNA2-arkkitehtuuriin perustuva näytönohjain.

AMD:n konferenssipuhelu on kuunneltavissa yhtiön sijoittajasivuilta. Kyseinen kohta on puhelussa noin 42 minuutin kohdalla. Allekirjoittanut on parin kuuntelukerran perusteella taipumassa Seeking Alphan tulkintaan, mutten voi sulkea täysin pois AnandTechinkään tulkintaa puhelusta. AMD on jo aiemmin varmistanut tuovansa säteenseurannan kiihdytystä tukevan RDNA2-arkkitehtuurin markkinoille tämän vuoden aikana. Lisätietoa yhtiön näytönohjainsuunnitelmista on luvassa seuraavan kerran Financial Analyst Day -tapahtumassa 5. maaliskuuta.

Ristiriitaisen osuuden lisäksi Su paljasti yhtiön tuovan datakeskusmarkkinoille uusia laskentakortteja. Todennäköisimmin tämä viittaa ajureissa jo pidempään esiintyneeseen, Arcturus-koodinimelliseen, GCN-arkkitehtuuriin perustuvaan järeään laskentapiiriin. RDNA2-arkkitehtuuriin perustuvia vaihtoehtojakaan ei kuitenkaan voida tässä vaiheessa sulkea pois laskuista.

Lähde: Seeking Alpha