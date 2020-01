EKWB:n uudet käyttövalmiit EK-AIO-nestecoolerit saapuvat myyntiin helmikuun lopulla

EKWB:n kolmannen sukupolven esitäytetyt nestecoolerit ovat edeltäjiään edullisemmin hinnoiteltuja.

Slovenialainen EKWB esitteli CES-messuilla uusia esitäytettyjä EK-AIO-nestecoolereitaan ja on kohtapuoliin valmis tuomaan ne markkinoille. Uudet EK-AIO-coolerit ovat suunniteltu Sloveniassa, mutta valmistettu kiinassa ilmeisesti kustannusten painamiseksi alemmas. Kahdessa aiemmassa AIO-sukupolvessaan (Predator ja Phoenix) EKWB on käyttänyt osittain custom-komponentteja ja purettavaa rakennetta, mutta EK-AIO on rakenteeltaan sinetöity. Cooleri on tiettävästi EKWB:n itsensä suunnittelema.

Läpikuultavalla RGB-valaistulla kannella valaistu blokkiyksikkö sisältää EKWB:n SPC-mallin tyyppisen pumpun sekä mikrokanavilla varustetun kuparisen kylmälevyn. Pumpun kierrosalueeksi kerrotaan 450 – 2600 RPM ja PWM-säätöalueeksi 20-100 %. Blokin kääntyvät letkuliitännät ovat alumiinia ja letkujen suojana on nailonpunos. Letkujen pituus on mallista riippuen 300, 350 tai 400 mm.

EK-AIO tulee saataville kolmessa eri jäähdytinkoossa (120, 240 ja 360 mm). Kaikki kolme mallia käyttävät 12 kanavaista ja 28 mm paksua alumiinijäähdytintä, jonka jäähdytyskenno on tehty lähes yhtä paksuksi kuin jäähdyttimen ulkomitat. Jäähdyttimen parina käytetään EKWB:n omia jäähdytinkäyttöön suunniteltuja laajan kierrosalueen Vardar D-RGB PWM -tuulettimia 120 mm:n koossa (600 – 2500 RPM). Läpikuultavasta muovista valmistettu seitsenlapainen roottori on valaistus yhdeksällä osoitettavalla RGB-ledillä.

Coolerit ovat yhteensopivia kaikkien viimeisimpien AMD:n ja Intelin suoritinkantojen kanssa ja blokkiyksikön asentaminen onnistuu ilman työkaluja.

Uudet EK-AIO-coolerit ovat ennakkotilattavissa 10 % alennuksella valmistajan verkkokaupasta ja niiden toimitukset alkavat 28. helmikuuta. 120 mm:n mallin suositushinta on 74,90 euroa, 240 mm mallin 124,90 euroa ja 360 mm mallin 149,90 euroa. EK-AIO-coolereille luvataan viiden vuoden rajattu takuu.

