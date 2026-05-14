Uutuusnäppäimistö on langallinen ja tarjoaa nimensä mukaisesti 8 kilohertsin päivitystaajuuden.

Razer on esitellyt uuden langallisen Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz -pelinäppäimistön kilpapelaajille. Kuten nimikin kertoo, on uutuus TKL-kokoluokkaa ja varustettu yleistyvällä 8000 hertsin päivitystaajuudella, kun perinteisesti päivitystaajuudet ovat olleet pitkään pelinäppäimistöissä 1000 Hz:n luokkaa.

Näppäimistö täydentää Razerin Huntsman-tuoteperhettä, johon julkaistiin syksyllä Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz -mallit, mutta nyt esitelty uutuus ilman Pro-lisänimeä on hieman karsitumpi eikä sisällä esimerkiksi fyysistä mediarullaa tai rannetukea.

Uutuuksissa on kuitenkin Razerin tutut toisen sukupolven analogiset ja optiset kytkimet (Analog Optical Switches Gen-2), joiden painalluksen rekisteröinti perustuu valon mittaukseen. Tuettuina on myös pelaajille markkinoidut Rapid Trigger- ja Snap Tap -ominaisuudet entistä viiveettömämpään painalluksen rekisteröintiin sekä nopeampaan suunnan vaihtamiseen nopeatempoisissa peleissä. Painallusten aktivaatiosyvyyttä voi myös säätää tarkasti. Asetusten muuttaminen onnistuu lisäksi selainpohjaisessa Razer Synapse Web -ohjelmistossa.

Näppäimistö on varustettu kaksoisvaletuilla PBT-muovisilla näppäinhatuilla, tehdasvoidelluilla kytkimillä ja vaimentavalla vaahtorakenteella.

Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz on tilattavissa Razerin Euroopan-verkkokaupasta 179,99 euron hintaan, mutta ainakin toistaiseksi vain Yhdysvaltain asettelulla.

Lähde: Razer