AMD varmisti Zen 3 -kuluttajaprosessorin julkaisun tapahtuvan tänä vuonna

Netissä on spekuloitu koskeeko AMD:n lupaukset Zen 3:n julkaisusta tänä vuonna vain itse arkkitehtuuria ja palvelinsiruja, mutta tuoreen lausunnon mukaan myös kuluttajaprosessori ehtii kuluvalle vuodelle.

AMD:n roadmappien mukaan yhtiö tulee julkaisemaan Zen 3 -arkkitehtuurin tänä vuonna. Etenkin uusien Zen 2 Refresh -prosessoreiden myötä tätä aikataulua on kuitenkin kyseenalaistettu etenkin kuluttajaprosessoreiden osalta.

AMD on toistanut useaan otteeseen, että Zen 3 -arkkitehtuuri on edelleen aikataulussaan, minkä lisäksi se on erikseen varmistanut arkkitehtuuriin perustuvien Milan-koodinimellisten Epyc-prosessoreiden toimituksen alkavan kuluvan vuoden viimeisen neljänneksen aikana. AMD ei ole kuitenkaan erikseen luvannut, että Zen 3 -arkkitehtuuriin perustuvat kuluttajaprosessorit julkaistaisiin tämän vuoden puolella.

Nyt AMD:n Computing & Graphics -osaston johtoon kuuluva Rick Bergman on vihdoin valaissut tilannetta tuoreessa blogipostauksessaan. Blogi käsittelee pääasiassa tänään julkaistuja Renoir-arkkitehtuuriin perustuvia työpöytäprosessoreita, mutta loppuun oli jätetty pieni mutta tärkeä tiedonjyvänen Zen 3:sta. Bergmanin mukaan AMD on edelleen aikataulussaan nimenomaan ensimmäisen Zen 3 -arkkitehtuurin kuluttajaprosessorin julkaisemiseksi tämän vuoden aikana.

Tämän lausunnon myötä näyttää käytännössä varmalta, että Zen 3 tullaan julkaisemaan siis tämän vuoden aikana paitsi arkkitehtuurina, myös tuotteina sekä kuluttaja- että palvelinpuolelle.

Lähde: AMD