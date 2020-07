AMD julkaisi Ryzen 4000 -sarjan APU-piirit työpöydälle (Renoir)

Ryzen 4000 -sarjan APU-piirien lisäksi julkaistiin uutta verta myös Athlon-sarjaan, sekä Pro-versiot sekä uusista Ryzeneistä että Athloneista.

AMD on julkaissut jo monissa vuodoissa esiintyneet työpöytäversiot Ryzen 4000 -APU-piireistä virallisesti. Ryzen 4000 -sarjan ohella julkaistiin myös uudet Athlon 3000G -sarjan APU-piirit. Molemmista on tarjolla sekä kuluttajille tarkoitetut perusversiot että kaupalliseen käyttöön suunnatut Pro-versiot.

Ryzen 4000 -sarjan APU-piirit perustuvat samaan Renoir-arkkitehtuuriin, kuin niiden mobiiliversiotkin. Prosessoreissa on enimmillään kahdeksan Zen 2 -ydintä SMT-tuella, 8 Mt L3-välimuistia ja paranneltuun Vega-arkkitehtuuriin perustuva enimmillään kahdeksan Compute Unit -yksikön Radeon-grafiikkaohjain. Löydät sekä kuluttajaversioiden että Pro-versioiden tarkemmat tiedot yllä olevista taulukoista.

AMD on ottanut diapaketissaan uusien APU-piiriensä vertailukohdiksi Intelin 9. sukupolven Core-prosessorit. Ryzen 7 4700G:n vertailuparina on i7-9700, Ryzen 5 4600G:n i5-9500 ja Ryzen 3 4300G:n i3-9100. Yhden säikeen Cinebench R20 -testissä Ryzenit voittavat verrokkinsa muutaman prosentin marginaalilla, mutta kaikkia säikeitä hyödyntävissä testeissä ero on parhaimmillaan jopa 50 % AMD:n hyväksi.

3DMark TimeSpy -testissä integroiduilla grafiikkaohjaimilla Ryzenit vievät Intelin verrokkeja parhaimmillaan yli kolminkertaisella suorituskyvyllä. Pelipuolella AMD:n APU-piirit tarjoavat 1080p-resoluutiolla pienimmilläänkin noin kaksinkertaista suorituskykyä ja parhaimmillaan Ryzen 7 4700G peittoaa i7-9700:n Civilization VI:ssä peräti 274 % paremmalla tuloksella. Myös Hitmanissa Ryzenin suorituskyky on aavistuksen yli kolminkertainen verrattuna Intelin verrokkiin.

Athlon 3000G -sarjaan julkaistiin niin ikään sekä kuluttajille suunnatut perusversiot Silver- ja Gold-sarjoihin sekä niiden Pro-sarjan vastineet. Prosessoreissa on käytössä enimmillään neljä ydintä ja säiettä, 4 Mt L3-välimuistia sekä kolmen CU-yksikön Vega-arkkitehtuuriin perustuva Radeon-grafiikkaohjain. Löydät kuluttajaversioiden tarkemmat yksityiskohdat yllä olevasta taulukosta ja Pro-versiot ylempää artikkelista muiden Pro-mallien taulukosta. AMD on sijoittanut Athlon Silver -sarjan prosessorit Intelin Celeroneita ja Athlon Gold -prosessorit Pentium Gold -prosessoreita vastaan.

Nyt julkaistut prosessorit tulevat aluksi vain OEM-valmistajien saataville. AMD aikoo kuitenkin julkaista myös jälleenmyyntiin tarkoitetut prosessorit kuluttajamarkkinoille.